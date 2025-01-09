إزاى تعرف أن عندك اكتئاب مزمن؟ لا تتأخر في طلب المساعدة

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب الوظيفي العالي أو الاكتئاب المستمر أو المزمن من الاضطربات النفسية الشائعة على مستوى العالم، وهو اضطراب خفي لأن الذين يعانون منه يبدون بخير للآخرين بينما يخوضون معارك داخلية مع أنفسهم، في هذا التقرير نتعرف على أعراضه واكتشافه مبكراً، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو الاكتئاب المزمن



الاكتئاب الوظيفي العالي هو حالة مزاجية منخفضة طويلة الأمد وإحساس مزمن بعدم الرضا في الحياة يستمر لأكثر من عامين وعلى النقيض من اضطراب الاكتئاب الشديد، الذي قد تكون أعراضه منهكة وعاجزة في بعض الأحيان، فإن الأشخاص المصابين بالاكتئاب الوظيفي العالي يعملون، ولديهم علاقات عائلية واجتماعية، وجميع المسؤوليات الأخرى المتعلقة بأعمالهم اليومية وهذا قد يجعل أعراض الاكتئاب يتم تجاهلها، وبالتالي، يتأخرون في الاستجابة لطلب المساعدة الطبية.

اعراض الاكتئاب المزمن



ومن السمات المخيفة الأخرى للاكتئاب المزمن:

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض الطاقة واليأس ويصبحون سريعي الانفعال ولا ينامون جيداً.

غالبًا ما يحاول الأشخاص المصابون بالاكتئاب الوظيفي العالي الوصول إلى مستوى التوقعات الخارجية، خوفًا من الحكم أو الفشل.

وعلاوة على ذلك، فإن الوصمة المرتبطة بالصحة العقلية تجعلهم غير راغبين في طلب المساعدة.

علاج الاكتئاب



يتضمن العلاج النموذجي للاكتئاب المزمن مزيجًا من العلاج النفسي والعلاج بالأدوية وتعديل نمط الحياة.

يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) على تحديد وتصحيح العمليات الفكرية المشوهة، بينما تصحح الأدوية النفسية بعض الاختلالات الكيميائية في الدماغ.



ولا يقل دور أنشطة المساعدة الذاتية أهمية - على سبيل المثال، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية، والحصول على توازن جيد بين العمل والحياة الشخصية.

إذا كان أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك يعاني من انخفاض الحالة المزاجية بشكل مستمر على الرغم من أنه يبدو أنه يعمل بشكل جيد، فلا تتردد في الاتصال بطبيبك تذكر أنك لست بحاجة إلى أن تكون في أدنى مستوياتك حتى تستحق الرعاية والدعم.