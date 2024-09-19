أسباب حدوث نوبات الصرع عند البالغين لأول مرة وطرق التعامل مع المصاب

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدى انخفاض نسبة السكر فى الدم، والحمى المرتفعة، وإصابات الدماغ الرضية، والآثار الجانبية للأدوية - من بين عوامل أخرى - إلى حدوث نوبات صرع لدى البالغين لأول مرة، ومع ذلك يتم تشخيص الصرع عندما يعانى الشخص من نوبات صرع متعددة غير مبررة، وفقا لما نشره موقع health.

الأسباب

1 - ضربة الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى الإصابة بضربة شمس، وترتفع درجة حرارة الجسم عن المعتاد من نحو 98 درجة فهرنهايت إلى أكثر من 106 درجة فهرنهايت في غضون 15 دقيقة.

وضربة الشمس هي حالة قد تؤدي إلى الوفاة وتتطلب عناية طبية فورية، كما قد تؤثر الحرارة الزائدة على الدماغ.

أعراض ضربة الشمس

ارتباك

فقدان الوعي

النوبات

كلام غير واضح

2. ارتفاع درجة الحرارة

النوبات الحموية هي نوبات تحدث مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء المرض أو العدوى، وعادة ما تصيب الأطفال أو الأطفال الصغار أو الرضع، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للنوبات غير معروف، فقد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي للإصابة بها وتسبب بعض حالات الصرع.

3 - انخفاض نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدى انخفاض مستوى السكر فى الدم إلى تغيرات فى نشاط الدماغ، ما يؤدى إلى حدوث نوبات صرع، كما يمكن أن يؤدى أيضًا إلى السكتات الدماغية، والتى ترتبط بالنوبات الصرعية.

4- المشكلات الطبية

يمكن أن تتسبب المشكلات الطبية الأساسية في حدوث نوبات الصرع إذا أثرت بشكل كبير على نشاط المخ بطريقة ما، على سبيل المثال، السبب الأكثر شيوعًا للنوبات لدى كبار السن هو السكتة الدماغية، عندما يقل تدفق الدم إلى جزء من المخ.

تشمل الحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نوبة صرع لأول مرة ما يلي:

تغيرات في مستوى المواد الكيميائية في الدم للصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم

التهابات الدماغ

أورام المخ

تسمم الحمل

ضعف وظائف الكلى أو الكبد

5- الآثار الجانبية للأدوية

يمكن أن تكون النوبات من الآثار الجانبية الخطيرة لبعض الأدوية والتسمم بالمخدرات، وقد وجد الباحثون أن 9% من حالات الصرع - النوبات التي تهدد الحياة وتستمر لأكثر من خمس دقائق - يمكن ربطها بالأدوية أو التسمم.

ماذا تفعل أثناء النوبة؟

التأكد من سلامة الشخص المصاب عند حدوث النوبة، عادةً ما تختفي النوبات من تلقاء نفسها، لكن إليك ما يجب عليك فعله أثناء حدوثها..

إبقاء الشخص غير مقيد.

ضع الشخص على جانبه بعناية في منطقة واضحة على الأرض.

ضع وسادة تحت رأس الشخص.

ابقى مع الشخص حتى تختفي النوبة ويصبح الشخص مستيقظًا تمامًا أو تتوفر المساعدة الطبية المتخصصة.

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

على الرغم من أن الأعراض مثل التشنجات وفقدان الوعي قد تكون مثيرة للقلق، إلا أن كل نوبة قد لا تكون حالة طبية طارئة، ومع ذلك، من الضروري الحصول على مساعدة طارئة إذا كنت أنت أو شخص تراه يعاني من..

نوبة أولى

نوبة ثانية بعد فترة وجيزة من النوبة الأولى

صعوبة في التنفس أو استعادة الوعي

إصابة بسبب النوبة

النوبات المصاحبة لمرض السكري أو أمراض القلب أو أثناء الحمل

نوبة تستمر لأكثر من خمس دقائق

تحدث النوبة أثناء التواجد في الماء

تحدث إلى الطبيب إذا كنت تشعر بالقلق وتعاني من هذه الأعراض.