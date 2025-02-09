من مكونين.. مشروب من مطبخك يدعم صحة مفاصلك ويعزز توهج البشرة

كتبت مروة هريدى

يحتوى مطبخنا على العديد من المكونات سواء كانت توابل أو أعشاب وغيرها، وهى معروفة بفوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، ومن بين هذه المكونات الزنجبيل والكركم، فلكلٍ منهما فوائد عديدة، ويمكن أن نصنع منهما مشروبًا بسيط نبدأ يومنا به، حيث يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول مشروب الزنجبيل مع الكركم على معدة فارغة يوميًا في الصباح:

يعزز المناعة

يتمتع كل من الزنجبيل والكركم بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، حيث يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول، الذي يساعد في مكافحة العدوى ويعزز مناعتنا، ومن ناحية أخرى، يحتوي الكركم على الكركمين، المعروف بتأثيراته القوية في تعزيز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشروب بانتظام جسمك على درء الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا خاصة في الشتاء.

يعزز الهضم الصحى

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو عسر الهضم، فقد يساعدك تناول جرعة من الزنجبيل والكركم على تخفيف هذه المشكلة، حيث يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف أعراض مثل الغثيان كما يُحسن الهضم من خلال تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، ويساعد الكركم على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مما يسهل على جسمك معالجة الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

علاج لالتهابات الجسم

يُعرف كل من الزنجبيل والكركم بقدرتهما على مكافحة الالتهابات، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكر، إن تناول جرعة من الزنجبيل والكركم كل صباح يمنح أجسامنا مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات.

تخفيف آلام المفاصل

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل أو تصلبها، فإن الجمع بين الزنجبيل والكركم يمكن أن يوفر لك راحة كبيرة، فقد ثبت أن الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تقليل أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تقليل الالتهاب في المفاصل، كما يساهم الزنجبيل في تحسين صحة المفاصل عن طريق تخفيف الألم وتحسين الحركة، وقد يساعد تناول هذا المشروب بانتظام في الحفاظ على صحة مفاصلك.

يساعد على تحسين وظائف المخ

إن شرب الزنجبيل والكركم بانتظام يمكن أن يحسن وظائف المخ، فقد تبين أن كلا المكونين يعززان الوظائف الإدراكية، فالكركمين الموجود في الكركم له خصائص وقائية للأعصاب ويُعتقد أنه يزيد من عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يساعد على تحسين الذاكرة وقدرات التعلم، كما يدعم الزنجبيل وظائف الدماغ عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في التركيز.

تعزيز صحة البشرة

إذا كنت تبحثين عن بشرة أكثر صحة ونضارة، فإن الزنجبيل والكركم قد يكونان الخيار الأمثل لكِ، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل والكركم على محاربة الجذور الحرة، مما يساعد على حماية بشرتنا من الشيخوخة المبكرة والتلف، وقد ثبت أن الكركمين الموجود في الكركم يقلل من التهاب الجلد وحب الشباب، بينما يساعد الزنجبيل على تعزيز الدورة الدموية، مما يمنح بشرتك مظهرًا صحيًا ومشرقًا.