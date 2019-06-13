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لو بتتوتر كتير.. الزنجبيل والكركم وخل التفاح هيخلصوك منه

الخميس، 13 يونيو 2019 07:30 ص
لو بتتوتر كتير.. الزنجبيل والكركم وخل التفاح هيخلصوك منه التوتر
كتبت هند عادل

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يتعرض كل إنسان للتوتر خلال ساعات العمل أو من المشاكل الحياتية وهناك مشروبات تعمل كمحاربات للتعب والقلق والإجهاد وتخفيف حدة هذه الأعراض على الجسم وتهدئته، حسبما ذكر موقع" healthline".

شرب الزنجبيل للتخلص من التوتر

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الزنجبيل  يحتوى على 14 مركبًا حيويًا فريدًا وخصائص مضادة للأكسدة وله خصائص فى مكافحة التوتر عند النساء في منتصف العمر ويحمى المخ كما أنه يعمل كمضاد للأضرار المرتبطة بالإجهاد.

فوائد الزنجبيل:

-تحسين وظائف المخ.

-دعم مضادات الأكسدة.

-علاج الإجهاد.

خل التفاح لتعزيز الطاقة

فوائد_خل_التفاح_الأحمر

خل التفاح  له تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم ما يساعد في الحفاظ على الطاقة المتساوية ومنع التعب حيث يحتوي على معادن أساسية مثل البوتاسيوم الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستويات الطاقة لدينا.

فوائد خل التفاح

-تسيطر على نسبة السكر في الدم.

-يحافظ على مستويات الطاقة.

-يساعد في تعزيز الصحة العامة.

الكركم مفيد للصحة العقلية

الكركمين وهو مركب حيوي موجود في الكركم  يساعد فى معالجة  القلق والاكتئاب

فوائد الكركم

-يعزز مستويات السيروتونين.

-يمكن أن تساعد في تخفيف القلق والاكتئاب.

-قد  يكون بنفس فعالية مضادات الاكتئاب.

 

 


الاكتئاب

التوتر

مشروبات للتوتر

مشروبات الطاقه

الزنجبيل

الكركم

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