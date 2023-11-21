اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:02 ص
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زنجبيل وكركم وحليب.. حيل غذائية للحفاظ على صحة الكبد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:00 ص
زنجبيل وكركم وحليب.. حيل غذائية للحفاظ على صحة الكبد الكبد - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الكبد هو العضو المسئول عن تنقية الجسم من السموم، ولذا الاهتمام بصحته يعد من أهم الحيل التي يقوم بها الشخص، يقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

أهم المشروبات التي تحافظ علي صحته، ومنها: 

الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين وهي أحد مضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تعزز صحة الكبد، وللحصول على فوائد الكركم عليك وضعه في الطعام أثناء الطهي، أو وضعه على المشروبات التي تتناولها، ويمكنك أيضًا وضع الكركم مع الحليب الدافئ والعسل للحصول على مهدئ طبيعي. 

الزنجبيل

يمكنك وضع شرائح الزنجبيل علي الماء للحصول على مشروب منشط للكبد، فهو يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات الكبد، وتحسين وظائف الكبد وتقليل فرص الإصابة بأمراضه الخطيرة. 

الصبار 

يمكنك أخذ ملعقة من جل الصبار فى عصيرك الصباحي، فهو يساعد علي  إزالة سموم الكبد ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

عرقسوس

يمكنك تناوله لتنقية الكبد، كما أنه يحتوي علي مضاات للإلتهابات، والأكسدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة الكبد، ولكن إذا كنت مريض ارتفاع ضغط الدم فلا تتناول هذا المشروب. 

الحليب

كوبا من الحليب في الصباح له قدرة سحرية في تنقية اللكبد، والحفاظ علي صحته، فالحليب يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم بشكا عام وللكبد بشكل خاص، ولذا لا تتردد في تناول كوبا منه يوميا. 
 






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