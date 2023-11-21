زنجبيل وكركم وحليب.. حيل غذائية للحفاظ على صحة الكبد

الكبد هو العضو المسئول عن تنقية الجسم من السموم، ولذا الاهتمام بصحته يعد من أهم الحيل التي يقوم بها الشخص، يقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.
زنجبيل وكركم وحليب.. حيل غذائية للحفاظ على صحة الكبدالثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:00 ص
الكبد - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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