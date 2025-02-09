تعرف على أهم التحاليل الطبية قبل الزواج في يومه العالمي

كتبت فاطمة ياسر

يحل علينا اليوم العالمي للزواج كل عام في 9 من شهر فيبراير، وخلال هذا يوضح اليوم السابع أبرز الفحوصات الطبية التي يجب إجراؤها قبل الزواج وأهميتها ضرورية لضمان صحة الزوجين وحماية الأطفال من الأمراض الوراثية والمعدية.

قدم الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد ومساعدة وزير الصحة، أبرز الفحوصات الطبية الشائعة التي يجب إجراؤها قبل الزواج، ومنها:

1. الفحوصات الجينية والوراثية

فحص التوافق للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي.



فحص الأمراض الوراثية الأخرى إذا كان هناك تاريخ عائلي لأي اضطرابات جينية.

2. فحوصات الأمراض المعدية

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) للكشف عن الإيدز.



التهاب الكبد B وC لتجنب نقل العدوى بين الزوجين أو للأطفال.



الزهري (للكشف عن أي عدوى غير معالجة.



الحصبة الألمانية خاصة للمرأة، لأن الإصابة بها أثناء الحمل قد تسبب تشوهات للجنين.

3. فحوصات الخصوبة والصحة الإنجابية

فحص نسبة الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستوستيرون عند الرجال والاستروجين عند النساء.



فحص السائل المنوي للرجل لتقييم جودة الحيوانات المنوية في حال الاشتباه بمشكلة إنجابية.



فحص المبايض والرحم للمرأة عن طريق السونار أو تحاليل الهرمونات عند الحاجة.

4. فحوصات الأمراض المزمنة

مستوى السكر في الدم للكشف عن السكري.



تحليل وظائف الكلى والكبد لتقييم الصحة العامة.تحليل فصيلة الدم وعامل RH لمعرفة مدى توافق فصائل الدم بين الزوجين، خاصة في حالات الحمل.