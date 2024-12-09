اطمنوا على صحتكم.. أهم الفحوصات للمقبلين على الزواج

كتبت مروة محمود الياس

فحوصات ما قبل الزواج أحد أهم الإجراءات التي يجب الالتزام بها قبل الإقدام على هذه الخطوة المهمة في الحياة، هذه الفحوصات ليست فقط مجرد كشف عن أمراض أو مشكلات مرضية معينة، بل إن لها من الفوائد ما يجعلها من أهم الإجراءات التي يجب الخضوع لها لتعزيز الصحة العامة للزوجين، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من المبادرة يكمن فى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا بالاضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وكذلك الصحة الإنجابية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقعى diag وgenetic diagnostics فإن فحص المقبلين على الزواج هو إجراء ذكي يعمل على تقديم معلومات هامة وأساسية للأزواج لمساعدتهم على تحديد خطة ايجابية وصحية لحياتهم المقبلة بعد الزواج.

ولها الكثير من الأهمية

اتخاذ التدابير العلاجية والوقائية قبل حدوث المشكلات المحتملة المرضية.

مساعدة الزوجين المقبلين على الزواج على تعزيز المشاركة وتحديد خطة صحية لهما ولأطفالهم المحتملين.

من أشهر الفحوصات وأهمها التي يخضع لها الزوجان المقبلان على هذه الخطوة:

فحص التاريخ الوراثي للعائلة والمتعلق بأمراض وراثية وجينية

قياس الطول والوزن وكتلة الدهون في الجسم

قياس ضغط الدم ومعدل السكر في الدم ومعدل ضربات القلب وطبيعة الهضم ومعدل التنفس

فحص وظائف الكبد والكلى والمثانة

إجراء فحوصات نسائية بفحص المبايض والصحة الانجابية العامة للفتاه

إجراء تحاليل البول والبراز لكلا الزوجين

يتم فحص الرجل من خلال فحص غدة البروستاتا وتحاليل اخرى

فحوصات الدم المختلفة

فحوصات الهرمونات الكامل لكل من الرجل والمرأة

فحص الأمراض المنقولة والأمراض الوراثية والأمراض المزمنة وطبيعة ودرجة احتمالية الاصابة بها

التعريف بوسائل الإنجاب أو وسائل منع الحمل وفقا لرغبة الزوجين في التخطيط لمستقبلهم الانجابي

الكشف المبكر عن مشكلات الخصوبة وطرق علاجها المبكر بشكل مفصل وأفضل

القيام بالاختبارات الجينية والوراثية المطلوبة لمعرفه والكشف عن الأمراض الوراثية المحتملة

فحص احتمالية الأمراض المعدية وانتقالها