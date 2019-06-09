سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 03:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

للاطمئنان على صحتك الجنسية.. هؤلاء الأشخاص عليهم الخضوع للاختبارات

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 ص
للاطمئنان على صحتك الجنسية.. هؤلاء الأشخاص عليهم الخضوع للاختبارات كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تساعد بعض الفحوصات قبل الزواج للاطمئنان على الصحة الجنسية، واكتشاف أى مرض يعانى منه بعض الأشخاص والالتحاق فى العلاج به، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل والخلل الجنسى نتيجة للإصابة بالمرض، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ومرضى السكر يعد من أخطر الأمراض التى تؤثر بشكل سلبى على الصحة الجنسية لدى النساء والرجال، فالإصابة بهذا المرض دون تنظيم نسبته يتسبب فى ضعف الانتصاب لدى الرجل، وقلة الرغبة لدى النساء، فالقيام بتحاليله الدورية يقلل من مخاطره.

وإصابة الرجل بدوالى الخصية قد تتسبب فى الإصابة بمشاكل فى السائل المنوى والحيونات المنوية، ويجب علاج هذه المشكلة تجنبا للتعرض لأى مشاكل صحية به، وجنسية.

مرضى يجب أن يخضعوا للكشف
مرضى يجب أن يخضعوا للكشف
 
مرضى القلب قد يتطلب منهم عدم القيام بأى مجهود، لأن هذا الامر يعرض حياتهم للخطر ويجب على مريض القلب إتباع تعليمات الطبيب المعالج، مع ضرورة المتابعة الدائمة. 
 
للنساء هل تعلمن ان الاصابة بعدم انتظام الدورة الشهرية قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بصحة جنسية سالبة أو غير جيدة، كما أن الإصابة بتكيس المبايض يكون سبب أيضا. 
 
هل تعلم أن إصابتك بالاكتئاب يتسبب فى انخفاض رغبتك الجنسية، كما أن تناول ادوية مضادات الاكتئاب أيضا تتسبب في هذا الأمر وتؤدى للإصابة بضعف الانتصاب.

الاكتئاب

ضعف الانتصاب

دوالى الخصية

الصحة الجنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم

مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة