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5 طرق لتجنب ظهور بقع الشمس على جلدك.. تعرف عليها

الأحد، 09 يونيو 2019 06:30 ص
5 طرق لتجنب ظهور بقع الشمس على جلدك.. تعرف عليها تأثير الشمس على البشرة
كتبت فاطمة خليل

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على الرغم من أن البقع الجلدية التى تسببها الشمس وتعرف بالبقع الشمسية غير ضارة ولا تشكل أى مخاطر صحية، إلا أن معظم الناس يفضلون تجنب البقع الشمسية وتأثيرها على مظهر الجلد والبشرة، فى هذا التقرير نقدم نصائح لحماية البشرة من بقع الشمس، وفقا لموقع step to health

ما هي البقع الشمسية؟

 

حماية_البشرة_من_الشمس

 

بقع بنية مسطحة تحدث عادة في مناطق الجلد التي تتعرض باستمرار لأشعة الشمس، حيث أن الآشعة فوق البنفسجية تجعل الخلايا الصباغية تتكاثر مما يؤدي إلى ظهور البقع.

على الرغم من اختلاف حجمها وشكلها ، إلا أنها تميل إلى الظهور في مناطق مثل الوجه والعنق والكتفين وظهر اليدين.

نصائح لتجنب بقع الشمس
 

１-  استخدم كريم واقى من الشمس طوال السنة

يجب عليك استخدام واقية من الشمس على مدار السنة لمنع ظهور البقع الشمسية، يجب ألا تستخدمه فقط خلال فصل الصيف، لأن بشرتك يمكن أن تعانى من الآثار السلبية آشعة الشمس حتى فى الأيام الغائمة.

إذا كنت ترغب فى تجنب بقع الجلد وتقليل خطر سرطان الجلد، فقم بوضع واقٍ من الشمس بدرجة حماية (SPF 50) وجدده كل ساعتين أثناء تعرضك للشمس.

طرق_لحماية_البشرة_من_أشعة_الشمس

 

2 تجنب الشمس في أوقات معينة

يمكن أن تتعرض للشمس لعدة دقائق فى الصباح أمر صحى، حيث يساعد جسمك على تصنيع فيتامين D ولكن تجنب التعرض للشمس من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرا لأن أشعة الشمس فى هذا الوقت أشد ضررا.

3-  ارتداء قبعة ونظارات شمسية لتجنب البقع الشمسية

بالإضافة إلى استخدام الملابس الواقية من الجيد أيضًا ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، هذه لا تسمح للأشعة فوق البنفسجية بالتأثير مباشرة على رأسك، وبالتالى المساعدة فى تقليل خطر البقع الشمسية على وجهك.

والنظارات الشمسية المطلية بالأشعة فوق البنفسجية ضرورية، لأنها تحمى العينين من الإشعاع والشيخوخة المبكرة للجلد الحساس حول عينيك.

4 - زيادة كمية فيتامين C لتجنب البقع الشمسية

لمنع البقع الشمسية، يوصى بتناول فيتامين C ، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة لحماية بشرتك من التعرض المستمر لأشعة الشمس.

5 - شرب الماء

يساعد شرب 8 لترات يوميا من الماء على ترطيب الجلد ومنع جفافه ويمنع ظهور بقع الشمس.


الشمس

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حمايه البشره

بقع البشره

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