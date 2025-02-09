المدارس تبدأ اليوم استلام استمارة الثانوية العامة من الطلاب وحتى 27 فبراير

كتب محمود طه حسين

تبدأ المدارس الثانوية العامة استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب وحتى 27 فبراير الجارى، حيث يقدم الطلاب الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة "رسوم دخول الامتحان" وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات، بالإضافة إلى رسم التقدم للامتحانات وهو 210 جنيهات للمتقدمين من الطلاب للمرة الأولى والثانية و410 للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة حيث أن القانون يمنح الطالب أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.