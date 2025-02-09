وزارة التعليم تصدر قرارا بإعادة تسكين المعلمين المساعدين ضمن 30 ألف مدرس

كتب محمود طه حسين

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد، والصادر بشأنهم القراران الوزاريان رقما : 190 لسنة 2023، و158 لسنة 2024، وذلك في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم بالكشوف المرفقة.

وذكرت المادة الأولى: يعاد تسكين المعلمين المساعدين الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190 السنة 2023، و 158 لسنة 2024، والقائمين على رأس العمل في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 468، وفقا لكشوف الأسماء والبيانات المرفقة.

المادة الثانية: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.

