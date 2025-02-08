مع عودة المدارس.. دراسة تحذر من مخاطر تخطى المراهقين لوجبة الإفطار

كتبت مروة هريدى

كشفت إحدى الدراسات عن مخاطر تخطى الوجبات اليومية الأساسية، خاصة وجبة الإفطار، حيث سلطت الضوء على أضرار هذه العادة خاصة بين المراهقين والشباب والتي تؤثر سلبًا على صحتهم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تتبع البحث من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والذى استمر لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 2013 وحتى 2023، سلوكيات نمط الحياة بين الطلاب في مدارس الثانوية، حيث تناول واحد فقط من كل أربعة طلاب في المدارس الثانوية وجبة الإفطار يوميًا، وسلط البحث الضوء على هذا الانخفاض المثير للقلق بين الشباب الذين يتخطون وجبة الإفطار وتأثير ذلك على عاداتهم الغذائية والنشاط البدني وجودة النوم.

وفقًا للبحث، انخفض استهلاك وجبة الإفطار اليومية بين الطلاب بشكل عام إلى 27٪، ولكن كان الانخفاض أكبر بين الطلاب الذكور بنسبة 32% مقابل 22% للطالبات الإناث.

لماذا يتجاهل المراهقون وجبة الإفطار؟



على الرغم من عدم وجود إجابة مباشرة على هذا السؤال، إلا أنه وفقًا لعلماء النفس، فإن وجبة الإفطار بالنسبة للعديد من طلاب المدارس هي أسهل وجبة يمكن تخطيها، وأوضح أطباء النفس للأطفال أن السبب وراء ذلك هو أن الطلاب يسرعون إلى النزول إلى المدارس دون الاهتمام بتناول الإفطار وقد يكون السبب أيضًا عدم الشعور بالجوع خاصة عند الاستيقاظ في الصباح، لذلك، فهم لا يعطون وجبة الإفطار أولوية، وقد يُفضلون الاستمرار في النوم خلال العطلات على الاستيقاظ لتناول وجبة الإفطار.

أضرار تخطى وجبة الإفطار



كما أن معظم المراهقين يذهبون إلى النوم في وقت متأخر والاستيقاظ مبكرًا وهذا بدوره يضر صحتهم، خاصة أن الحرمان من النوم يجعلهم يشعرون بالتعب الشديد أو حتى الغثيان وهو ما قد يمنعهم من تناول الطعام في الصباح، علاوة على ذلك، يعتنق العديد من الطلاب أيضًا فكرة خاطئة مفادها أن تجنب وجبة الإفطار يمكن أن يساعدهم في إنقاص الوزن.

وتشير الدراسات إلى أن تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي في الواقع إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الأفراد الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم مستويات أعلى من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والميل إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم.

كما أن تخطى وجبة الإفطار يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي مما يدفع الجسم إلى الحفاظ على الطاقة وحرق عدد أقل من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الحرمان من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د، والتي تعد ضرورية لصحة العظام ونمو العضلات، كما أن بدون تناول وجبة الإفطار، تنخفض مستويات السكر في الدم، مما يزيد من أعراض مثل التهيج والتوتر والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص التغذية في الصباح يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل المراهقين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبالنسبة للمراهقين في مرحلة النمو، فإن وجبة الإفطار ليست مجرد وجبة، فهى ضرورية لتعزيز مستويات الطاقة والتركيز

فيما يلى.. نصائح فعالة لتشجيع طفلك على تناول وجبة الإفطار في الصباح:



قم بإعداد وجبة الإفطار مسبقًا على أن تكون سريعة وجذابة وصحية، لذلك اختر وجبات إفطار بسيطة مثل الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني أو الزبادي.

اتركِ لطفلك حرية الاختيار في تناول ما يريد في وجبة الإفطار من خلال توفير العديد من الخيارات الصحية للاختيار من بينها.

اضبط جدول نومك، حيث أن النوم مبكرًا يساعدك على الاستيقاظ مبكرًا بما يسمح لك بتناول وجبة الإفطار.

ركز على تناول أجزاء صغيرة خاصة لو لم تشعر بالجوع في الصباح، فابدأ بوجبة خفيفة صغيرة مثل حفنة من المكسرات أو قطعة من الفاكهة.

إذا تأخر طفلك عن المدرسة يمكنك إعداد وجبة إفطار ليأخذها معه على أن تكون وجبة غنية بالبروتين أو قطعة فاكهة.

عالج المخاوف

من خلال التحدث مع طفلك المراهق حول سبب تخطيه وجبة الإفطار وعالج أي مشكلات أساسية مثل الشعور بالشبع الشديد في الصباح أو عدم وجود وقت كافٍ لتناولها.