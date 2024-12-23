8 أخطاء شائعة فى وجبة الإفطار ترفع مستويات الكوليسترول

كتبت مروة هريدى

يُطلق على وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ولكن اتخاذ خيارات خاطئة في الصباح يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، ويرتبط ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، بالعادات الغذائية، ويلعب الإفطار دورًا مهمًا في هذا، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول وجبة الإفطار مفيد للصحة العقلية والجسدية، ولا يجب تخطيها لأن هذه من الأخطاء التي قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في صمت، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أخطاء شائعة في وجبة الإفطار تسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول لديك:



تخطى وجبة الإفطار



يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار هو وسيلة سريعة لخفض السعرات الحرارية، ومع ذلك، فإن هذه العادة قد تأتي بنتائج عكسية، حيث يرتبط تخطي وجبة الإفطار بارتفاع مستويات الكوليسترول، ويمكن أن يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية في وقت لاحق من اليوم، وقد أثبتت دراسات مختلفة أن ارتفاع معدل انتشار مخاطر القلب والأيض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون غير المواتية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي لدى أولئك الذين يفوتون وجبة الإفطار، وقد يساهم في النهاية في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بدلاً من ذلك، اختر وجبة إفطار متوازنة للحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

توقف عن تناول الحبوب المليئة بالسكر في وجبة الإفطار



قد تبدو الحبوب السكرية مريحة ولذيذة، لكنها مليئة بالكربوهيدرات والسكريات المكررة، يومكن أن تؤدي هذه المكونات إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون في الدم، وفي النهاية زيادة الكوليسترول السيئ (LDL) استبدلها بخيارات الحبوب الكاملة مثل الشوفان فهو غنى بالألياف وصديق للقلب.

اختيار اللحوم المصنعة



لا تتناول الأطعمة المصنعة في وجبة الإفطار، فهى تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، وقد يؤدي تناولها بانتظام إلى زيادة نسبة الكوليسترول السيئ في الدم ويعرض قلبك للخطر، وبدلاً من ذلك، يجب عليك تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض المسلوق أو الدجاج المشوي.

الاعتماد على الكربوهيدرات المكررة



قد يشبع تناول الخبز الأبيض رغبتك في تناول الطعام في الصباح، إلا أنه يفتقر إلى الألياف اللازمة لخفض مستويات الكوليسترول، كما أن الكربوهيدرات المكررة قد تسبب ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يعزز تخزين الدهون ويزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ويعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو من الحبوب المتعددة بدائل أكثر صحة.

تجاهل حجم الوجبة



حتى الأطعمة الصحية قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا تم تناولها بكميات زائدة، فالكميات الكبيرة من المكسرات أو البذور أو حتى الفواكه، على الرغم من كونها مغذية، إلا أنها غنية بالسعرات الحرارية وقد تساهم في زيادة الوزن، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الكوليسترول، لذلك راقب أحجام الحصص للحفاظ على التوازن.

تناول شرب المشروبات الكريمية والسكرية



يتناول العديد من الأشخاص وجبة الإفطار مع مشروبات القهوة المحلاة أو الشاي المضاف إليه الحليب والكريمة، وتحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر، مما قد يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، جرّب القهوة السوداء أو الشاي الأخضر أو الحليب النباتي مع الحد الأدنى من السكر لبداية صحية لليوم.

تجنب الأطعمة الغنية بالألياف



الألياف ضرورية لخفض الكوليسترول، إلا أن العديد من وجبات الإفطار تفتقر إلى كمية كافية منها، ويمكن للأطعمة مثل الشوفان والفواكه والخضروات أن ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتزيله من الجسم.

تجاهل الدهون الصحية



إن تجنب جميع الدهون في محاولة لتناول طعام "نظيف" قد يكون خطأً، فيمكن أن تساعد الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون، على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول السيئ (LDL) فقط تأكد من استهلاكها باعتدال.