محافظ الإسكندرية: 90% ؜نسبة تنفيذ أعمال الرصف بأبيس و50% بشارع الترعة المردومة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع والاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة رصف الطرق بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقا بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من رصف أبيس 1,2 نطاق حي شرق، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس الأولى قد بلغ 85% حيث جاري الانتهاء من رصف الشارع بداية من كوبري ابيس بطول كيلو ، وفي أبيس الثانية بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف 90%؜ وجاري الانتهاء من رصف الشارع من المطافي وحتى المسجد الكبير.

وبناء على كثرة شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بشارع الترعة المردومة بحي شرق ، فقد أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جاري العمل على رصف شارع الترعة المردومة والذي يعد من الشوارع الحيوية بنطاق حي شرق حيث بلغت نسبة أعمال الرصف بالشارع 50%.