اليوم السابع
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الجمعة، 07 فبراير 2025 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يشدد على توفير السلع ومراقبة الأسواق استعدادا لشهر رمضان

الجمعة، 07 فبراير 2025 05:21 م
محافظ الإسكندرية يشدد على توفير السلع ومراقبة الأسواق استعدادا لشهر رمضان جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان، وخاصة فيما يتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية وتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بعمل حصر دقيق وشامل لجميع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية التابعة لمختلف الجهات، ومقارنة تلك المنافذ بمدى استيعابها للكتلة السكانية المتواجدة في نطاق كل حي، وذلك بهدف زيادة عدد المنافذ في المناطق التي تحتاج إلى ذلك. مع التأكيد على ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة.

وأكد الفريق أحمد خالد، أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين جميع احتياجات المواطن طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع.

وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة على الأسواق من قبل المحافظة والمديريات المعنية، للتأكد من ضبط الأسعار وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض مناسبة.







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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

شهر رمضان

السلع الاستهلاكية






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