علمى طفلك إزاى يحمى نفسه من العدوى بخطوات بسيطة مع عودة الدراسة

كتبت : دانه الحديدى

لا توجد طريقة تمنع إصابة الأطفال بكافة الأمراض المعدية، لكن توجد بعض العادات الصحية التي يمكن من خلال تعليمها للطفل منذ سن مبكر، أن تجعله قادرا على وقاية نفسه من العدوى بعدد كبير من الأمراض، خاصة بين طلاب المدارس.

وتعد نزلات البرد هي العدوى الأكثر شيوعا بين الأطفال، وبحسب مقالة نشرها موقع "Caring for kids" الكندى، فإن معظم الأطفال يصابون بما يتراوح بين 8 و 10 نزلات برد خلال العام، لكن معظمها يكون نزلات خفيفة ويتم الشفاء منها في وقت قليل، ومع تقدم الأطفال في العمر تنخفض نسب إصابتهم بالعدوى.

كيف تنتشر العدوى بين الأطفال؟



الإتصال المباشر

يعد الاتصال المباشر مع شخص مصاب أحد أهم أسباب انتشار العدوى بين الأطفال، وذلك بسبب انتقال الجراثيم عن طريق التقبيل أو اللمس أو مصافحة شخص مصاب بالمرض.





الاتصال غير المباشر



يمكن للعدوى أن تنتقل من شخص مريض لآخر سليم بشكل غير مباشر، وذلك في حالة لمس الشخص المصاب لشىء أو وضعه في فمه مثل الألعاب، أو منديل ملوث والأسطح، وتحدث العدوى عند لمس شخص سليم لتلك الأغراض، أن بعض الجراثيم يمكن أن تبقى على الأسطح لعدة ساعات.





انتقال الرذاذ



إنتقال العدوى عن طريق الرزاز لشخص مصاب يعد أمرًا شائعًا للغاية، وذلك لأن الجراثيم الموجودة في الأنف والحلق من تنتشر عن طريقه عند السعال أو العطس بدون استخدام منديل لتغطية الفم والأنف.





الانتشار عن طريق الهواء



تحدث العدوى بتلك الطريقة عندما تبقى الجراثيم في الهواء وتنتقل عبر تيارات الهواء، بحيث يمكن أن تصيب الأشخاص الذين ليسوا قريبين من الشخص المصاب وقد يكونوا في غرفة مختلفة، لكنه طريقة أقل شيوعا.





نقل العدوى مش شخص بالغ لطفل دون قصد



يمكن أن ينقل شخص بالغ الجراثيم للطفل دون قصد، مثلا عند تزامن تغيير الحفاضات أو مساعد الطفل على استخدام المرحاض مع مسح أنفه، وهو ما قد ينقل الجراثيم بشكل غير مباشر، لذلك يجب غسل اليدين جيدا.





عادات يحمى الطفل بينها نفسه من العدوى



تعليم الطفل عادات النظافة الشخصية منذ الصغر يساهم في حمايته بشكل كبير من الأمراض المعدية، وهى:



غسل اليدين



غسل اليدين هو أول طرق مكافحة العدوى، لذلك يجب أن يتعلم الطفل غسل يديه بماء والصابون بالطريقة الصحيح قبل تناول الطعام وبعده، وعند السعال أول العطس أو مسح الأنف، وبعد استخدام المرحاض، كذلك في حالة التعامل مع حيوانات أليفة.





تغطية الأنف والفم



تعود الطفل على تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، لا يحمى الطفل فقط ، بس يحمى من حوله أيضا من الإصابة بالأمراض المعدية، ويتم تغطية الأنف والفم بمنديل ورقى، أو العطس والسعال في اليدين أو الكم، على أن يتم غسل اليدين بعدها للتخلص من الجراثيم.





التخلص من المناديل الورقية فورا



يجب أن يتم التخلص من المناديل الورقية فور إستخدامها بشكل أمن في سلة القمامة، لتجنب لمسها من شخص أخر وإنتقال العدوى.





عدم مشاركة الأغراض الشخصية



يميل الأطفال إلى مشاركة أغراضهم خاصة الألعاب مع أصدقائهم، لكن يجب أن يتعلم الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية، مثل فرشة الشعر وفرشة الأسنان والمناشف، مع الأخرين، لتجنب العدوى.

عزل الطفل المصاب عن الأخريين



وينصح موقع "Texas children’s" الأمهات بإبقاء أطفالهم المرضى داخل المنزل، وعدم الذهاب للمدرسة أو الحضانة، لمنع نشر العدوى لأطفال آخرين، خاصة أن الأطفال المصابين بالأنفلونزا أو نزلات البرد يعتبرون معديين لفترة أطول مقارنة بالبالغين، وذلك حتى تحسن الأعراض لديهم.