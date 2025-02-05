هل هي نزلة برد أم أنفلونزا؟.. اعرف الفرق بين الأعراض

كتبت فاطمة خليل

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من نزلة برد أم إنفلونزا، فكلاهما يشترك في أعراض متشابهة، ولكن هناك بعض الاختلافات. فكيف يمكن اكتشافهما؟ هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير وكذلك طرق الوقاية من المرضين، ومتى يجب استشارة الطبيب، بحسب موقع تايمز ناو.

تصيبك الأنفلونزا عادة ظهور مفاجئ للحمى والقشعريرة وآلام الجسم والتعب الشديد، من ناحية أخرى، تتطور نزلات البرد تدريجيًا وعادة ما تكون أخف".

البرد مقابل الانفلونزا

تبدأ نزلات البرد عادة بالتهاب الحلق، يليه احتقان وعطاس وسعال خفيف. ونادرًا ما تسبب حمى أو إرهاقًا شديدًا. ومع ذلك، تأتي الأنفلونزا فجأة مصحوبة بحمى شديدة وآلام شديدة في العضلات وقشعريرة وإرهاق شديد. وقد تعاني أيضًا من سعال مستمر وصداع.

أعراض الأنفلونزا يمكن أن تستمر لفترة أطول وتؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، وخاصة لدى الأفراد المعرضين للخطر مثل الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية".

وبما أن نزلات البرد والإنفلونزا تؤثر على الجهاز التنفسي، فمن السهل الخلط بينهما. وينتشر المرضان من خلال الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو لمس الأسطح الملوثة، ولهذا السبب تزداد حالات الإصابة بالمرض أثناء التغيرات الموسمية عندما تكون المناعة أقل.

متى يجب رؤية الطبيب؟

يمكن علاج معظم حالات البرد والإنفلونزا الخفيفة في المنزل بالراحة والسوائل والأدوية المتاحة دون وصفة طبية. ومع ذلك، في بعض الحالات، تكون العناية الطبية ضرورية إذا كنت تعاني من:

- ارتفاع في درجة الحرارة يستمر لأكثر من 3 أيام.

- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس.

-ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

- الجفاف الشديد (الدوخة، الارتباك، خروج القليل من البول أو عدم خروجه).

- أعراض تتحسن ولكنها تعود بشكل أسوأ (قد تشير إلى عدوى ثانوية مثل الالتهاب الرئوي).

الوقاية: كيفية الحفاظ على الصحة



أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي الوقاية. إليك كيفية حماية نفسك:

1. احصل على التطعيم



يتم تحديث لقاح الانفلونزا كل عام للحماية من أكثر سلالات الإنفلونزا شيوعًا. وفي حين لا يوجد لقاح لنزلات البرد الشائعة، فإن لقاحات الانفلونزا تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

2. اغسل يديك بشكل متكرر

تنتشر فيروسات البرد والإنفلونزا عن طريق اللمس. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وخاصة بعد السعال أو العطس أو التواجد في الأماكن العامة.

3. تعزيز المناعة

يساعد الجهاز المناعي القوي في مكافحة العدوى. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بفيتامين سي (البرتقال والفلفل الحلو) والزنك (المكسرات والبذور) والبروبيوتيك (الزبادي والأطعمة المخمرة).

4. حافظ على ترطيب جسمك



يساعد شرب كمية كافية من الماء على ترطيب الأغشية المخاطية، مما يساعد جسمك على التخلص من الجراثيم بشكل أكثر فعالية. كما يمكن للمشروبات الدافئة مثل شاي الأعشاب أو المرق أن تهدئ الحلق.

5. احصل على قسط كافٍ من الراحة



يؤدي قلة النوم إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. احرص على الحصول على 7-8 ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة.

6. تجنب لمس وجهك

تدخل الفيروسات الجسم عبر العينين والأنف والفم. احرص على عدم لمس وجهك، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

7. قم بتغطية السعال والعطس

استخدم منديلًا ورقيًا أو مرفقك لمنع انتشار الجراثيم إلى الآخرين. تخلص من المناديل الورقية المستخدمة على الفور وقم بتطهير يديك بعد ذلك.

على الرغم من وجود أوجه تشابه بين نزلات البرد والإنفلونزا، فإن التعرف على الاختلافات يمكن أن يساعدك في إدارة الأعراض بشكل فعال وتجنب المضاعفات. إذا كانت الأعراض خفيفة، ركز على الراحة والترطيب. ولكن إذا كنت تعاني من أعراض حادة، فيجب عليك زيارة الطبيب.

"قد تكون الأنفلونزا خطيرة، ولكن يمكن الوقاية منها. وأفضل وسيلة للوقاية هي الحصول على التطعيم والنظافة الجيدة.