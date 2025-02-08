اليوم بداية شهر أمشير ونهايته 9 مارس

كتبت أسماء نصار

‫بدأ اليوم السبت 8 فبراير أمشير سادس شهور التقويم القبطي، الذى استمد اسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين ويستمر لمدة 30 يوما، حيث ينتهي يوم 9 مارس.

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وأضاف فهيم أن أمشير هذا العام صمم على أنه يأخد العشر السلف من طوبة بضمير ببرودة شديدة في حرارة الليل بعد ما شهر طوبة خدع الزرع والشجر في أنه طوبة المسالم الدافئ.

وذكرت العديد من الروايات أن شهر أمشير "مأخوذ من إله الزوابع منتو. ويقولون فى الأمثال "أمشير أبو الطبل الكبير والزعابيب والعواصف الكثير".

جدير بالذكر، أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.