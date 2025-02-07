أبو الزعابيب.. أمشير يبدأ غدًا بانخفاض درجات الحرارة

كتبت أسماء نصار

‫ يعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم القبطي، ويأتى بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير فى 8 فبراير السبت المقبل وينتهى فى 9 مارس من كل عام.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن أمشير يبدأ السبت المقبل ويستمر حتى 8 9 مارس، حيث يهل علينا بانخفاض فى الحرارة ورياح وبعض الرمال والأتربة على الساحل الشمالى الغربى وتمتد لشمال الدلتا أيضًا مع إمكانية لتسربها حتى القاهرة.

وفى مراسم تسليم وتسلم بين شهرى طوبة وأمشير الذى يبدأ السبت تتم بعد مرور تقريبًا نصف أيام الشتاء ( 43 يومًا من فصل الشتاء من بين نحو 88 يومًا هى طول الفصل لهذا العام طبقا للحسابات الفلكية.

أضاف فهيم، أن إرهاصات حلول شهر أمشير تضافرت مع وداع شهر طوبة مكونة هذا التحالف، ليعيد مشهد الملابس الثقيلة مشهد الملابس فى الشارع.

أوضح أن هناك وداع بارد لشهر طوبة واستقبال مألوف لشهر أمشير تنطبق عليه نظرية "السلف، والعشرات" بين أشهر طوبة وأمشير وبرمهات، حيث يحتوى كل منهم على الصفات المناخية للأشهر الثلاث، بحر مضطرب ورياح قوية يومى الأربعاء والخميس تمهيدًا وتحية لوصول "أبو الزعابيب" أمشير.

وذكرت العديد من الروايات أن شهر أمشير "مأخوذ من إله الزوابع منتو. ويقولون فى الأمثال "أمشير أبو الطبل الكبير والزعابيب والعواصف الكثير".

جدير بالذكر، أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.