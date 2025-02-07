5 علامات على بشرتك تدل على معاناتك من الجفاف

كتبت مروة هريدى

جميعنا نريد أن نتمتع ببشرة متوهجة ومشرقة تجعلنا نشعر بالثقة والجمال، ومع ذلك، في صخب الحياة اليومية، غالبًا ما نتجاهل واحدة من أبسط الطرق لتحقيق ذلك، وهى الحفاظ على ترطيب البشرة، ويعد الترطيب أحد أكثر الطرق فعالية للحفاظ على بشرتك صحية ومشرقة، وذلك من خلال شرب كمية كافية من الماء، فلا يقتصر الترطيب المناسب على إرواء عطشك، بل إنه عامل رئيسي في الحفاظ على بشرة صحية، ومع ذلك، فإن بشرتك لها لغة خاصة بها قد تظهر في شكل علامات تدل على وجود مشاكل صحية معينة تتعلق بالجفاف وقلة شرب الماء، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات تظهر على بشرتك سببها الجفاف وعدم الحصول على الترطيب الكافى:



البشرة الباهتة

قد تلاحظ أن بشرتك تبدو مسطحة، فالبشرة الباهتة تفتقر إلى الرطوبة، مما يؤدي إلى التألق واللمعان اللذين تتمتع بهما البشرة الصحية.

الخطوط الدقيقة

التجاعيد هي جزء طبيعي من الشيخوخة والإفراط في التعرض لأشعة الشمس وقد تكون نتيجة أيضًا لعوامل وراثية، ولا يمكن لأي كمية من الماء منعها، ومع ذلك، قد تكون الخطوط الدقيقة للغاية ناجمة عن الجفاف، ويساعد المزيد من الترطيب في تخفيف هذه التجاعيد.

الحكة

يمكن أن تحدث الحكة على الجلد الجاف، ويمكن أن تكون شقوق الجلد الناجمة عن الجفاف مثيرة للحكة، بما يسمح بتراكم الجراثيم.

الهالات السوداء

قد ترى هالات سوداء تحت عينيك، وبدون الترطيب المناسب، قد يتقشر الجلد المحيط بعينيك ويسبب الحكة والانتفاخ.

اختبار الضغط

يمكن أن يساعدك "اختبار الضغط" في تحديد ما إذا كنت تعاني من الجفاف، اضغط على منطقة صغيرة من الجلد على ذراعك بإصبعيك الإبهام والسبابة، فإذا كنت رطبًا جيدًا، فيجب أن يعود إلى موضعه الأصلي بعد ثوانٍ قليلة، وإذا لم يكن كذلك، فقد يكون علامة على أنك تعانى من الجفاف.

لماذا تظهر علامات الجفاف على الجلد؟

الماء هو المكون الرئيسي لجسم الإنسان، حيث يمثل حوالي 60% من إجمالي وزن الجسم، ويعمل الترطيب المناسب على تعزيز تجدد خلايا الجلد، مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، وعندما يصاب جسمك بالجفاف، فإنه يحتفظ بالمياه الزائدة كآلية دفاعية، مما يؤدي إلى ظهور الانتفاخ، ويساعد البقاء رطبًا على تقليل الانتفاخ، وخاصة حول العينين، وهو ضروري للعديد من عمليات الجسم، بما في ذلك تعزيز صحة الجلد.

وتشمل بعض الفوائد الأخرى لتناول كمية كافية من الماء تعزيز نمو الخلايا وتجديدها، بالإضافة إلى ذلك، فإن البشرة المرطبة أكثر مقاومة للتأثيرات البيئية، بما في ذلك التلوث والتعرض لأشعة الشمس والطقس القاسي، كما أنها بمثابة حاجز أقوى ضد بعض الضغوط البيئية، ويعزز الماء أيضًا الشفاء السريع وهو فائدة أخرى مهمة للترطيب المناسب، فعند التعامل مع حروق الشمس أو الجروح أو الإصابات الطفيفة الأخرى، تلتئم البشرة المرطبة جيدًا بشكل أسرع.

هل الترطيب مهم لصحة البشرة؟

إن شرب كمية كافية من الماء يساعد على توحيد لون البشرة، مما يمنحها مظهرًا أكثر تناسقًا وحيوية، كما يعمل الترطيب المناسب على تعزيز مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الماء في تطهير السموم من الجسم، والتي قد تساهم في مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبهتان، كما أن البشرة المرطبة تكون أقل عرضة للجفاف والتقشر، وتساعد في الحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعية للبشرة، مما يجعلها ناعمة ومرنة.

ما هي كمية الماء التي يجب أن نشربها يوميًا للحفاظ على صحة البشرة؟

يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب (حوالي 2 لتر) من الماء يوميًا، ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه الكمية من شخص لآخر، فقد يحتاج أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى المزيد من الماء للتعويض عن السوائل المفقودة من خلال العرق، وفي المناخات الحارة والرطبة، تحتاج إلى شرب المزيد من الماء للبقاء رطبًا، ويمكن حساب متطلبات السوائل على أنها 35 مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ويمكن للعوامل الشخصية، بما في ذلك العمر والوزن والأمراض المزمنة أن تؤثر على احتياجات الجسم فيما يتعلق بالترطيب.