مشكلات يتعرض لها أصحاب الجلد الجاف فى الشتاء ونصائح للعلاج

كتبت مروة محمود الياس

الشتاء ونسماته الباردة، تؤثر في البشرة والجلد بشكل واضح، فالبشرة الدهنية يظهر عليها آثار الشتاء مباشرة، بمجرد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، فما بالك بالبشرة الجافة؟

ذكر تقرير نشر في موقع health harvard الطبي، أن انخفاض مستويات الرطوبة في فصل الشتاء، مع نقص الترطيب الحاد، يتسبب في ظهور آثار غير محببة على البشرة خاصة الجافة منها، نتيجة قلة إفراز المرطبات الطبيعية للبشرة، والتي يتم إفرازها من الغدد الدهنية تدريجيا.

وحذر التقرير من اهمال علاج المشكلات التي تصيب البشرة في الشتاء، خاصة الجفاف والتشقق وظهور علامات الزمن والتجاعيد واضحة، فضلا عن الحبوب والالتهابات، فمن المضاعفات الخطيرة لإهمال العلاج، الإصابة بالرغبة فى تقشير وهرش الجلد ، والاكزيما أو خروج الدم "النزف" البسيط من شقوق الجلد، فضلا عن حدوث تورمات وتكون الصديد في بعض مناطق البشرة في الجسم، كما تزيد فرص الإصابة بالعدوى التي تنفذ إلى الجلد بسهولة.

وتابع التقرير موضحا أن هناك نصائح يجب اتباعها لتقليل حدة هذه الأعراض المرضية والآثار غير الجيدة لجفاف البشرة "الجافة" في الشتاء، ومنها لابد من التقليل من فكرة الاسراف في تنظيف الجسم المستمر بالمنظفات الخاصة به، لأنها قد تعرض البشرة لمزيد من الجفاف، فضلا عن الاسراف في استخدام فرشاة الجسم .

وفى تقرير آخر نشر في موقع houstonmethodist نصح بضرورة الاهتمام باستخدام "سبراى" الزيت الخاص بترطيب الجسم، أو الكريمات والزيوت الطبيعية المستخدمة في الترطيب بشكل متكرر للوقاية من الجفاف، فضلا عن ضرورة تقشير الجلد بشكل سليم من خلال عناية طبية من مختص، لتجديد الخلايا وامتصاص اعلى لمرطبات الجسم، لذا يجب استشارة مختص.