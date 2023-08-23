فوائد استخدام الصبار للجلد.. منها ترطيب البشرة الجافة

كتبت رانيا عامر

الصبار له استخدامات متعددة تفيد صحة الجلد، منها تهدئة حروق الشمس والجروح الطفيفة، ويعالج حب الشباب، وذلك وفقا لما نشره موقع health.

استخدامات الصبار التي تفيد الجلد :

1. يساعد في إزالة البثور

يحتوي الصبار على حمض الساليسيليك ومركبات مطهرة أخرى تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب . ومن جانبها قالت الدكتور فرانشيسكا فوسكو، دكتوراة في طب الأمراض الجلدية بمدينة نيويورك . وهذا يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا لحب الشباب ومنظفًا للبشرة.

2. يرطب البشرة الجافة

الصبار مليء بالمعادن، الإنزيمات، مضادات الأكسدة ، والفيتامينات A وC وE، والتي تعمل على تعزيز صحة البشرة.

وقالت الدكتورة ديبرا جليمان، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، إن الصبار مرطب جيد للبشرة حيث يحتوي على مادة البوليفينول، التي يبدو أنها تحمي من سرطان الجلد والجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد.

3. يهدئ البشرة المتهيجة

إن الأحماض الدهنية الموجودة في الصبار، بالإضافة إلى إنزيم يسمى البراديكينين، يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة في حالات الإصابة بالاكزيما والصدفية وجفاف الجلد .

4. يعالج حروق الشمس والجروح الطفيفة

يحتوي الصبار على مركبات تقلل الالتهاب، وتعزيز مرونة الجلد أثناء شفائه. وكشفت الدراسات أن الصبار يساهم في علاج الجروح والحروق الطفيفة.

5. علاج الهربس

قد تساعد خصائص النبات المضادة للفيروسات في محاربة فيروس الهربس. يمكن أن يوفر الصبار أيضًا راحة مهدئة ويغطي ويحمي البشرة المتهيجة. يشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أيضًا إلى أن الأبحاث تشير إلى أن الاستخدام الموضعي للصبار قد يساعد أيضًا الأشخاص المصابين بالهربس البسيط ، وهو الفيروس الأكثر شيوعًا وراء قرحة البرد.

6. الصبار يستخدم بعد الحلاقة

يعد الصبار بمثابة كريم حلاقة مرطب جيد نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا عقب الحلاقة .