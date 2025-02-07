4 خرافات شائعة حول السرطان.. أبرزها العلاج بالأعشاب

كتبت فاطمة ياسر

مرض السرطان يتطلب زيادة الوعى به وتشجيع الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه، ووفقا لموقع hindustantimes، فمرض السرطان مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يعد السبب الثاني للوفاة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، في عام 2022، كان هناك 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان في جنوب شرق آسيا وحدها، مما أدى إلى وفاة 1.5 مليون شخص .



ولتقليل تأثير السرطان، من الضروري أن نكون على دراية بعوامل الخطر، ومن الضروري أيضًا تصحيح كل المفاهيم الخاطئة والسعي إلى العلاج في الوقت المناسب دون أي تأخير، تذكر أن السرطان يمكن إدارته بالتشخيص الدقيق والتدخل.

وأوضح التقرير، 4 خرافات وحقائق مرتبطة بمرض السرطان، ومنها:



الأسطورة 1: السرطان ينتشر من شخص لآخر

الحقيقة: يعتقد البعض أن السرطان معدٍ، ولكن من المعروف أن الفيروسات أو البكتيريا يمكن أن تنتشر من شخص لآخر، لكن السرطان لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، و تجنب الاهتمام بأي شائعات أو منشورات يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي واتبع المعلومات الموثوقة والموثقة التي يدعمها الخبراء.

الأسطورة 2: لا يمكن تجنب الإصابة بالسرطان إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة به

الحقيقة: إن وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان لا يعني أنك ستعاني من السرطان أيضًا. وفقًا للدراسات، يمكن أن يحدث السرطان بسبب جين غير طبيعي موروث. ومع ذلك، فإن الجين الموروث لا يؤدي دائمًا إلى السرطان. لمنع السرطان، تجنب التدخين وتناول الطعام الصحي واتباع نمط حياة نشط.

الأسطورة 3: المنتجات العشبية تساعد في علاج السرطان

الحقيقة: "لا يوجد دليل متاح بشأن فعالية المنتجات العشبية عندما يتعلق الأمر بمعالجة السرطان. يجب على المرضى دائمًا مناقشة أطبائهم قبل اختيار المنتجات العشبية، بما في ذلك أي فيتامينات ومكملات عشبية. قد تكون هذه المنتجات ضارة أيضًا إذا تم تناولها جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لأنها قد تضعف فعالية هذه العلاجات وتسبب آثارًا جانبية غير سارة مثل تلف الكلى والكبد. العلاج القياسي الذهبي لإدارة السرطان هو الجراحة جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي".

الأسطورة رقم 4: كبار السن فقط هم من يعانون من السرطان

الحقيقة: "في حين أن العمر يشكل عامل خطر للإصابة بالسرطان، فإنه قد يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال والشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 20-35 عامًا. وعلاوة على ذلك، فإن أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا أكثر شيوعًا لدى كبار السن، ولكن سرطان الدم وأورام المخ يمكن أن تحدث في أي عمر وحتى لدى الأطفال والشباب. وبالتالي، فإن التشخيص والتدخل في الوقت المناسب يظلان مفتاحًا لتحسين نتائج المرضى.

