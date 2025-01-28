علاج للسرطان فى أقل من ثانية.. كل ما تريد معرفته عن إذابة الورم بإشعاع الفلاش

كتبت فاطمة خليل

ابتكر العلماء علاجاً جديداً رائداً يبشر بعلاج مجموعة أوسع من أنواع السرطان، مع آثار جانبية أقل من العلاج الإشعاعى التقليدى، كما يستغرق أقل من ثانية لإذابة وتفتيت الورم، وهذه التقنية الجديدة أطلق عليها العلماء "العلاج الإشعاعى السريع" أو الفلاش أو الخاطف.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية يجرى العلماء حالياً تجارب على جيل جديد من أجهزة العلاج الإشعاعى، والأمل هو أن تجعل هذه الأجهزة من الممكن علاج أورام المخ المعقدة، والقضاء على السرطانات التى انتشرت إلى أعضاء بعيدة، والحد بشكل عام من الضرر الذي يفرضه علاج السرطان على جسم الإنسان.

تجرى هذه التجارب في جنيف بسويسرا، فى المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات (سيرن)، وكانت البروفيسور ماري كاثرين فوزينين، عالمة الأحياء الإشعاعية التي تعمل الآن في مستشفيات جامعة جنيف وآخرون قد نشرت ورقة بحثية توضح نهجًا مغيرًا للعلاج الإشعاعي التقليدي، والذي أطلقوا عليه اسم "فلاش"، من خلال توصيل الإشعاع بمعدلات جرعات عالية للغاية، مع تعرضات أقل من ثانية، أظهروا أنه من الممكن تدمير الأورام في القوارض مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

كان تأثير العلاج الإشعاعي بالفلاش فوريًا، ووصفه الخبراء الدوليون بأنه علاج خارق وحفز زملاؤهم من علماء الأحياء الإشعاعية في جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم الخاصة باستخدام نهج فلاش لعلاج مجموعة واسعة من الأورام في القوارض والحيوانات الأليفة المنزلية، والآن البشر.

كان مفهوم فلاش له صدى حيث تناول بعض القيود القديمة للعلاج الإشعاعي، أحد أكثر علاجات السرطان شيوعًا، والذي يتلقاه ثلثا مرضى السرطان في مرحلة ما من رحلة علاجهم.

يتم توصيله عادةً من خلال إعطاء شعاع من الأشعة السينية أو جزيئات أخرى على مدار دقيقتين إلى خمس دقائق، وعادةً ما يتم توزيع الجرعة الإجمالية عبر عشرات جلسات العلاج الفردية على مدى ثمانية أسابيع، لجعلها أكثر تحملاً للمريض.

على مدى العقود الثلاثة الماضية جعلت عمليات المسح التصويرى المتقدمة وأجهزة العلاج الإشعاعى الحديثة من الممكن استهداف ورم فردى بدقة متزايدة لكن خطر الآثار الجانبية الضارة أو المميتة لا يزال قائما.

وأوضح بيلى لو، أستاذ علم الأورام الإشعاعى الذى يدير مختبر الإشعاع بالفلاش فى كلية الطب بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، أن الأورام، وخاصة تلك ذات الحجم الأكبر، نادرًا ما يتم فصلها بدقة عن الأنسجة المحيطة بها، وهذا يعني أنه غالبًا ما يكون من المستحيل تقريبًا تجنب إلحاق الضرر بالخلايا السليمة، لذلك غالبًا ما يكون أطباء الأورام غير قادرين على استخدام جرعة عالية كما يحلو لهم.

ولطالما اعتقد أخصائيو السرطان أن القدرة على زيادة جرعة الإشعاع من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرتهم على علاج المرضى المصابين بسرطانات يصعب علاجها،

على سبيل المثال أشارت الأبحاث سابقًا إلى أن القدرة على زيادة جرعة الإشعاع في مرضى سرطان الرئة الذين يعانون من أورام انتشرت إلى المخ يمكن أن تحسن من البقاء على قيد الحياة.

في السنوات الأخيرة أظهرت الدراسات على الحيوانات مرارًا وتكرارًا أن تقنية الفلاش تجعل من الممكن زيادة كمية الإشعاع التي يتم توصيلها إلى الجسم بشكل ملحوظ مع تقليل التأثير الذي يخلفه على الأنسجة السليمة المحيطة.

ما فوائد العلاج الإشعاعي الفلاشي السريع؟

وبحسب موقع "تايمز ناو" يخضع المريض الذي يتلقى العلاج الإشعاعي الجزئي لعدة علاجات تستغرق جميعها عدة دقائق، يقدم العلاج الإشعاعي الفلاشي أو FLASH-RT نفس كمية الإشعاع، لكن في دفعات ذات كثافة أعلى تستمر عادةً أقل من ثانية، قد يعني هذا جلسات علاج أقل وأقصر للمرضى؛ في بعض الحالات، قد تكون جلسة واحدة فقط.

في حين أن هذا أكثر ملاءمة للمريض، فإن الفائدة الرئيسية تُعرف باسم تأثير التوفير، حيث يتم توصيل نفس جرعة الإشعاع بهذا المعدل المكثف وتجنيب الأنسجة المحيطة المستوى المعتاد من الضرر.

يسمح بنفس مستوى الفائدة مع تقليل أي نوع من الآثار الجانبية ويفتح الباب لجرعات إشعاع أعلى مما كان ممكنًا في السابق.

ونظرًا لأن العلاج الإشعاعي FLASH يُعطى بمعدلات جرعات عالية للغاية، يبدو أنه يسبب إصابة أقل للأنسجة الطبيعية، وهذا يوفر إمكانية توصيل جرعات أكبر من الإشعاع - مما قد يؤدي إلى معدلات شفاء أعلى للمرضى الذين يعانون من أورام مقاومة - دون زيادة الآثار الجانبية.

المخاوف بشأن العلاج الإشعاعي السريع

ووفقًا للخبراء، على الرغم من وجود أدلة متزايدة على أن FLASH-RT يعمل، إلا أن كيفية عمله لا تزال لغزًا إلى حد كبير.

توجد العديد من الأنواع المختلفة من النظريات، ومن المرجح أن تساهم عدة عوامل، وهناك العديد من جوانب FLASH-RT التي لا تزال قيد الاختبار والتلاعب لفهم كيفية جعلها أكثر فعالية.

ويقول العلماء إن هناك الكثير من المجهول حول كيفية تأثير الإشعاع عالي الجرعة ليس فقط على الأورام ولكن أيضًا على بيئة الورم.

هناك بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام المحتملة على الجسم بأكمله والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الورم نفسه.