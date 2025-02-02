حب الشباب ليس علامة للسرطان.. فى هذه الحالة الجأ للطبيب

كتبت مروة هريدى

يُعرف حب الشباب أيضًا باسم البثور، وهي أحد المشاكل الجلدية الشائعة في جميع الأعمار، وفي حين يصاب العديد من الأشخاص بالبثور في مرحلة ما من حياتهم، تسبب هذه الحالة الجلدية القلق والارتباك للبعض الآخر، وأحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هو أن البثور أو حب الشباب يمكن أن تكون علامة على السرطان، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل هناك علاقة بين حب الشباب والسرطان؟



لا يوجد رابط مباشر بين البثور والسرطان، حيث يظهر حب الشباب عادةً نتيجة لتراكم الأوساخ أو تقلب الهرمونات أو الإجهاد أو اتباع نظام غذائي غير صحى، ولكن لا تسبب البثور السرطان على الإطلاق، من ناحية أخرى، يُعد السرطان مرضًا يحدث عادةً نتيجة للنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية، وفي حين أن أنواعًا مختلفة من السرطان يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الجلد، فإن البثور تنشأ عمومًا بسبب انسداد المسام أو حالات جلدية أخرى غير سرطانية، وبالنسبة لمعظم البثور، فلا علاقة لها بأي شكل من أشكال بالسرطان.

متى يؤثر السرطان على الجلد؟



ومع ذلك، فإن البثور في حد ذاتها ليست سرطانية، ولكن بعض الأورام يمكن أن تؤثر على الجلد بسبب التغيرات الهرمونية، فعلى سبيل المثال، أورام الغدة النخامية، التي تنظم الهرمونات، قد تؤدي إلى الإفراط في إنتاج ACTH (هرمون قشر الكظر)، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، مما يسبب زيادة إنتاج الزيت داخل طبقات الجلد مما يؤدى إلى ظهور حب الشباب، ومع ذلك، فإن البثور في حد ذاتها ليست سرطانية.

وبالمثل، فإن الأورام في الغدد الكظرية تسبب زيادة مستويات الكورتيزول ما يترتب عليه زيادة ظهور حب الشباب أو حدوث تغييرات فى لون الجلد، ولكن هذه التغييرات ترجع إلى التأثيرات الهرمونية للورم ولا يمكن تصنيفها بدقة على أنها تدل على السرطان، كما يمكن لبعض أشكال علاجات السرطان أن تسبب طفح جلدي يشبه البثور.

تغيرات الجلد التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان



على الرغم من أن معظم التغيرات الجلدية غير ضارة، إلا أن بعض الأعراض قد تشير إلى حالات أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان الجلد، لذلك من الضروري عدم الخلط بين البثور الطبيعية والتغيرات الجلدية الأخرى التي قد تكون خطيرة.

فيما يلى.. علامات تظهر على الجلد قد تستدعى زيارة الطبيب:

الطفح الجلدي أو حكة مستمرة لا تستجيب للعلاجات، وحدوث تغيرات في حجم أو شكل أو لون الشامات، أو ظهور شامات جديدة أكثر سماكة على الجلد أو ظهور كتل أو نتوءات غير عادية وإذا استمرت البثور لفترة أطول من اللازم أو ظهرت عليها أيًا من هذه الخصائص فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، وقتها يستدعى الأمر استشارة الطبيب.