كيف تختار رغيف الخبز الصحى من السوبر ماركت؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة خليل

يدرك الكثير من الناس أن الأطعمة شديدة المعالجة يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة، حيث تربطها الدراسات بحالات خطيرة مثل الخرف وأمراض القلب وحتى السرطان، وفي حين أن بعض الأطعمة شديدة المعالجة واضحة، مثل النقانق والحلوى الملونة، فقد تفاجئك أطعمة أخرى منها الخبز، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية، مما يجعل من الصعب على أولئك الذين يحاولون الحد من الأطعمة شديدة التصنيع تجنبه تمامًا، ولكن ما الذي يجعل بعض أنواع الخبز شديدة التصنيع على وجه التحديد، وكيف يمكنك اختيار خبزا أكثر صحة؟

ما الذي يجعل الخبز معالجًا بشكل كبير؟

يتم تصنيف الأطعمة على أساس مستوى معالجتها باستخدام مقياس NOVA، الذي يقسمها إلى أربع فئات:

الأطعمة غير المعالجة أو المعالجة بشكل بسيط - وهي الأطعمة الطبيعية أو التي خضعت لبعض التعديل، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحليب.

المكونات الطهوية المصنعة - تشمل هذه الزيوت والدقيق والسكر التي خضعت للحد الأدنى من المعالجة.

الأطعمة المصنعة - تحتوي هذه الأطعمة على مكونات مضافة مثل السكر أو الملح أو الزيت، مثل الأسماك المعلبة وبعض أنواع الجبن.

الأطعمة شديدة المعالجة – تحتوي هذه الأطعمة على ألوان صناعية ومواد حافظة ومثبتات، مما يجعلها أكثر ثباتًا على الرف وتعزز مذاقها وملمسها. وتندرج العديد من الأطعمة المعبأة ضمن هذه الفئة.

الخبز غذاءً معالجًا لأنه يحتوي على مكونات أساسية مثل الدقيق والملح والسكر والخميرة والماء. ومع ذلك، عندما تضاف إليه مواد حافظة ومستحلبات ومحليات إضافية مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، يصبح شديد المعالجة.

يوضح الدكتور جايلز يو، الباحث في مجال الأطعمة فائقة المعالجة في جامعة كامبريدج، أن التغييرات الصغيرة في المكونات يمكن أن تحول الخبز إلى فئة الأطعمة فائقة المعالجة.

ويضيف الدكتور لو وانج، خبير التغذية في جامعة تافتس، أن هذه الإضافات تعمل على تحسين مدة الصلاحية والملمس ولكنها تقدم أيضًا عناصر صناعية قد تؤثر على الصحة.

هل جميع أنواع الخبز سيئة للصحة؟

في حين يزعم بعض الخبراء أن تصنيف الخبز باعتباره من المنتجات شديدة التصنيع أمر واسع النطاق للغاية، يؤكد آخرون على أهمية التحقق من ملصقات المكونات. فالخبز الذي لا يدوم طويلاً، مثل الخبز الطازج، غالباً ما يكون أقل معالجة من الأصناف المعبأة التي يمكن أن تدوم لأسابيع.

تقترح سامانثا سناشال، أخصائية التغذية في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، قاعدة بسيطة: "كلما كانت قائمة المكونات أطول وكلما كانت الكلمات غير قابلة للتعرف عليها، كلما كانت أكثر عرضة للمعالجة".

تشير مورجان ديكيسون، خبيرة التغذية في كلية طب وايل كورنيل، إلى أن الخبز الطازج، الذي يفسد بسرعة، لا يخضع عادة لعمليات معالجة فائقة ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يتمتع بصلاحية تخزين طويلة، فقد لا يكون خيارًا عمليًا دائمًا.

كيفية اختيار الخبز الصحي

إذا كنت تبحث عن خيار خبز أفضل، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

تحقق من قائمة المكونات - تجنب أنواع الخبز التي تحتوي على قوائم طويلة من المواد المضافة الاصطناعية والمواد الحافظة والمحليات.

ابحث عن الحبوب الكاملة - تحتوي الحبوب الكاملة على ألياف وفيتامينات ومعادن أكثر من الحبوب المكررة.

اختر الخبز الذي يحتوي على دقيق الحبوب الكاملة أو الشوفان أو القمح الكامل كمكون أول.

كن حذرًا من المصطلحات التسويقية – لا تعني الملصقات مثل "قمح" أو "قمح كامل" دائمًا أن الخبز مصنوع من حبوب كاملة بنسبة 100%. اقرأ المعلومات الغذائية للتأكد.

راقب محتوى السكر - تحتوي بعض أنواع خبز القمح الكامل، مثل أنواع خبز القمح العسلي، على سكر مضاف. إذا كان استقرار نسبة السكر في الدم يشكل مصدر قلق، فاختر الخبز الذي يحتوي على أقل قدر من السكر.

الاختيار بين خبز القمح الكامل شديد المعالجة والخبز الأبيض الأقل معالجة يعتمد على أهدافك الصحية.

تحتوي أصناف القمح الكامل بشكل عام على المزيد من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، إذا كان خبز القمح الكامل مليئًا بالسكر، فقد لا يكون الخيار الأفضل.

هل يمكنك تجنب الخبز شديد التصنيع تمامًا ؟ من الناحية الواقعية، قد لا يكون تجنب الخبز شديد التصنيع تمامًا ممكنًا للجميع. فالأطعمة شديدة التصنيع مدمجة بشكل عميق في الأنظمة الغذائية الحديثة، وقد يكون التخلص منها أمرًا صعبًا.

وفى النهاية اختيار الخبز الصحي يعتمد على قراءة مكونات الخبز قبل شراءه والابتعاد عن المكونات التى ذكرناها سابقا .