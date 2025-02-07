ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الكافيين لمدة شهر؟

كتبت فاطمة ياسر

عند التوقف عن تناول الكافيين لمدة شهر، يمر الجسم بعدة تغييرات تدريجية، يوضحها التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth.

الأسبوع الأول

أعراض الانسحاب

- الصداع: من أكثر الأعراض شيوعًا بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ بعد أن اعتادت على التأثير القابض للكافيين.

- التعب والخمول: الكافيين يحفز الجهاز العصبي، لذا ستشعر بانخفاض الطاقة.

- تقلبات المزاج: قد تشعر بالتوتر أو العصبية بسبب الاعتماد السابق على الكافيين لتحسين المزاج.

- صعوبة التركيز: لأن الكافيين يعزز الانتباه، فإن تركه قد يسبب ضعفًا مؤقتًا في التركيز.

الأسبوع الثاني

التكيف التدريجي

تبدأ الأعراض بالتحسن، ويعتاد الجسم على إنتاج الطاقة بدون الاعتماد على الكافيين، ويتحسن النوم بشكل ملحوظ، حيث يصبح أكثر عمقًا واستقرارًا، خاصة إذا كنت معتادًا على شرب الكافيين في المساء، كما قد تتحسن حالة الجهاز الهضمي، إذ إن الكافيين قد يسبب حموضة أو اضطراب في المعدة لبعض الأشخاص.

الأسبوع الثالث والرابع

الفوائد طويلة المدى

-تحسن جودة النوم: ستشعر بمزيد من الراحة عند الاستيقاظ.

-استقرار مستويات الطاقة: لن تعتمد على الكافيين للبقاء نشطًا، وسيعمل جسمك بكفاءة أكبر بشكل طبيعي.

-تقليل القلق والتوتر: الكافيين يزيد من إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، لذا فإن تقليله قد يساعد في تقليل الشعور بالقلق.

-تحسن ترطيب الجسم: الكافيين مدر للبول، وبالتوقف عنه قد يقل فقدان السوائل.

هل التوقف عن الكافيين مفيد دائمًا؟

إذا كنت تستهلك الكافيين بكميات معتدلة (مثل كوب أو كوبين من القهوة يوميًا)، فقد لا تحتاج إلى التوقف تمامًا، لأن له فوائد مثل تحسين التركيز والأداء الذهن، ولكن إذا كنت تعاني من الأرق أو القلق أو ارتفاع ضغط الدم، فقد يكون تقليله أو التوقف عنه مفيدًا لصحتك.