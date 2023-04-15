لو عندك اضطراب فى المعدة.. 6 أطعمة يجب تناولها منها الموز

اضطراب المعدة، المعروف أيضًا باسم عسر الهضم، هو شعور بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإفراط في تناول الطعام أو تناوله بسرعة كبيرة أو تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الدهنية أو شرب الكافيين، يمكن أن يؤدي التوتر أو القلق إلى جانب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو القرحة الهضمية إلى ضعف الجهاز الهضمى، إليك الأطعمة التى تساعد فى تقليل اضطراب المعدة ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
لو عندك اضطراب فى المعدة.. 6 أطعمة يجب تناولها منها الموزالسبت، 15 أبريل 2023 07:00 م
الموز
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