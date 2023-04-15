لو عندك اضطراب فى المعدة.. 6 أطعمة يجب تناولها منها الموز

كتبت ميرفت رشاد

6 أطعمة تساعد في علاج اضطراب المعدة 1. الزنجبيل يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل بشكل رائع على اضطراب المعدة. اضطراب المعدة، المعروف أيضًا باسم عسر الهضم، هو شعور بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإفراط في تناول الطعام أو تناوله بسرعة كبيرة أو تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الدهنية أو شرب الكافيين، يمكن أن يؤدي التوتر أو القلق إلى جانب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو القرحة الهضمية إلى ضعف الجهاز الهضمى ، إليك الأطعمة التى تساعد فى تقليل اضطراب المعدة ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل بشكل رائع على اضطراب المعدة.

2. العرقسوس لقد ثبت أن العرقسوس يقلل من التهاب بطانة المعدة ويزيد من إنتاج المخاط الواقي الذي يبطن المعدة.

3. بذور الكتان تعد بذور الكتان مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهما شيئان يساعدان حقًا في تحسين الجهاز الهضمي.

4. الموز يحتوي الموز على خصائص بريبايوتك. يمتص محتوى البكتين السوائل الزائدة في الأمعاء ، مما يجعل البراز أكثر صلابة ويقلل من كمية ومدة الإسهال.

5. البروبيوتيك قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، وهي البكتيريا المفيدة لأمعائك ، في تصحيح هذا الخلل وتقليل أعراض الغازات أو الانتفاخ أو حركات الأمعاء غير المنتظمة.