توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الموز مع انخفاض درجات الحرارة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال انخفاض درجات الحرارة.

وكانت التوصيات كالتالى:

1- لا يتاثر بظروف الجو الدافى نسبيا ولكن يتاثر بانخفاض درجة الحرارة حيث يصاب ببعض الأمراض وخاصة الفيروسية مثل تورد القمة والتبرقش.

2- رش سليكات البوتاسيوم بصفة دورية كل 15 يوما حتى شهر مارس.

3- مكافحة المن بالرش مرة كل 14 يوما.

4- الرى ليلا (خاصة فى الليالى ذات السماء الصافية).

5- رش الكالسيوم والزنك والبورون خلال فترة ما قبل التزهير وتجنب إضافة النتروجين.

6- إضافة بوتاسيوم فوسفيت ورش مستخلص الطحالب والسالسيليك أسيد والأسكوربيك.