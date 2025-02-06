مدير معهد البساتين يتفقد برامج الخضر والفاكهة بمحطة بحوث شندويل بسوهاج

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور احمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر محطة بحوث شندويل- وذلك لمتابعة المهام التي يتم تنفيذها فى مجال البساتين .

يأتى ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتشجيع الباحثين علي الاستمرار في استنباط الاصناف الجديدة من محاصيل الخضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر وتوفير الأمن الغذائي لمصر وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 2030 وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي هذا السياق .

كما زار حلمي البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر والسلالات الجديدة من الاصناف الجديدة من محصول البسلة تحت التسجيل والانعزالات والمنتخبات بالإضافة إلى الأصناف المسجلة .

و تفقد مزرعة الفاكهة من أصناف الزيتون والجوافة والتين وكذلك سلالات الرمان المنتخبة بشندويل وكذلك متابعة أصناف البلح البارحى والسمانى والسيوى والزغلول ومتابعة ذكور النخيل التى تم تسجيلها من خلال المعهد والتى تعتبر أول ذكور نخيل مسجلة فى مصر .

أوضح مدير المعهد أن ملف برنامج إنتاج تقاوي الخضر يحظي باهتمام كبير من الدولة و وزارة الزراعة مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف الي تقليل فجوة الاستيراد بذور الخضر من الخارج وتوفيرها محليا للمزارعين بأسعار مناسبة وجودة وانتاجية عالية .

حضر الزيارة الدكتور أبوبكر الدقاق رئيس قطاع مصر العليا - و الدكتور يوسف القاضى مدير محطة بحوث شندويل و الدكتور حسن البدرى رئيس الفريق البحثى بمعهد البساتين ولفيف من الباحثين من أقسام بحوث الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية

