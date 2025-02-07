الطقس اليوم الجمعة 7-2-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلا واضطراب الملاحة

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

ومن المتوقع اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : مضطرب ارتفاع الأمواج (3: 4) أمتار، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.