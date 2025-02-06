الأرصاد الجوية: غطاء سحابى على شمال البلاد وتحذيرات من أمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى الآن على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما يشهد اليوم استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (4:6 متر)، والبحر الأحمر وارتفاع الموج من (4:2.5 متر).



ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.