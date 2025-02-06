اليوم السابع
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اضطراب شديد بالبحر المتوسط.. تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق

الخميس، 06 فبراير 2025 12:41 م
اضطراب شديد بالبحر المتوسط.. تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق حركة الملاحة
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (6:4 متر)، وسرعات الرياح تتراوح بين 60 إلى 80 كم فى الساعة على البحر المتوسط.

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك ياتى تزامنا مع تعرض البلاد  لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها.

 

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء،  والأجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء.

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.



ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

 







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