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تحذير عاجل من الأرصاد لشواطئ البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار

الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:52 م
تحذير عاجل من الأرصاد لشواطئ البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار تحذير عاجل لشواطئ البحر المتوسط
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، من اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 وحتى الجمعة 7 فبراير 2025.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ( 6:4 متر )، وسرعات الرياح تتراوح من 40: 60 كم فى الساعة .

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تحذير عاجل لشواطئ البحر المتوسط

ويسود اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

ومن المتوقع اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.







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