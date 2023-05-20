كيف تؤثر أمراض المناعة الذاتية على مظهرك الخارجى؟.. من الجلد للشعر لتورم المفاصل

كتب – حسام الشقويرى

غالبًا ما تلحق اضطرابات المناعة الذاتية الضرر بالجسم بطرق غير مرئية. علاوة على ذلك ، يؤثر بعضها على مظهرك الخارجي أيضًا، وقد تصاب بطفح جلدي ، على سبيل المثال ، أو بقع صلعاء على فروة رأسك، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

فيما يلي بعض أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على بشرتك وشعرك ومفاصلك

1 - يمكن أن تتسبب الصدفية في ظهور بقع متقشرة من الجلد

ينتج عن الصدفية اللويحية ، وهي أكثر أشكال الصدفية شيوعًا، الإفراط السريع في إنتاج خلايا الجلد، تتراكم هذه الخلايا مسببة لويحات ، غالبًا على الركبتين والمرفقين وأسفل الظهر وفروة الرأس.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، غالبًا ما تكون اللويحات على الجلد الأبيض حمراء أو وردية مع قشور بيضاء فضية ؛ على البشرة الداكنة ، تظهر غالبًا بلون السلمون مع قشور بيضاء فضية ، أو بنفسجية أو بنية داكنة مع قشور رمادية.

2 - الثعلبة البقعية يمكن أن تسبب بقع صلعاء

في حين أنه من الطبيعي أن تتساقط كمية من الشعر مع الغسيل والتصفيف اليومي ، فإن تساقط الشعر الذي ينتج عنه بقع صلعاء كبيرة قد يكون بسبب داء الثعلبة ، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي بصيلات الشعر.

يتسم المرض بتساقط الشعر الذي يحدث على شكل بقع دائرية ، ولكن يمكن أن يؤثر أحيانًا على كل شعر فروة الرأس أو الجسم ، وفقًا لمؤسسة Alopecia Areata الوطنية .

3 - يسبب البهاق ظهور بقع خفيفة من الجلد

يحدث البهاق عندما يقوم الجهاز المناعي بتدمير الخلايا الصباغية ، وهي خلايا الجلد التي تصنع الصبغة ، تاركة وراءها بقعًا بيضاء أو فاتحة من الجلد. في بعض الحالات ، قد تفقد بشرة الشخص كل لونها وتتحول إلى اللون الأبيض تمامًا ، وفقًا لمؤسسة أبحاث البهاق، يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على الشعر وداخل الفم والعينين.

4 - يسبب قصور الغدة الدرقية جفاف الجلد وتساقط الشعر وزيادة الوزن

يحدث قصور الغدة الدرقية (ويسمى أيضًا خمول الغدة الدرقية ) عندما لا تنتج الغدة الدرقية هرمونات كافية. غالبًا ما ينتج قصور الغدة الدرقية عن التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو ، وهو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي الغدة الدرقية.

يتسبب قصور الغدة الدرقية في إبطاء عملية التمثيل الغذائي للشخص ، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى . تميل الأعراض إلى التطور

5 - يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي تورم المفاصل

في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي ( RA ) ، يهاجم الجهاز المناعي بطانة المفاصل ، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم والتورم. إذا لم يتم علاج المرض ، فقد يتسبب في تلف دائم للعظام والغضاريف في المفاصل.

6- يسبب داء السكري من النوع الأول بشرة جافة وحكة ومعرضة للعدوى

يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم الجهاز المناعي ويدمر خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين ، وهو هرمون يساعد الجسم على التحكم في مستويات الجلوكوز (سكر الدم). يسمح النقص الناتج عن الأنسولين بتراكم الجلوكوز في الدم ، مما يجعل من الصعب على الجسم تحويله بشكل صحيح إلى طاقة ، وفقًا لمؤسسة السكري الأمريكية .

7 - يسبب مرض الذئبة طفح جلدي عبر الأنف والخدين

الطفح الجلدي على شكل فراشة عبر الأنف والخدين هو السمة المميزة لمرض الذئبة ، والذي يتطور عندما يهاجم الجهاز المناعي الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب. قد يعاني الشخص المصاب بمرض الذئبة أيضًا من آفات جلدية بعد التعرض للشمس.

تشمل علاجات الذئبة العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ومثبطات المناعة والكورتيكوستيرويدات والأدوية المضادة للملاريا ، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية . اعمل مع طبيبك لإيجاد خطة علاج مناسبة لك.

8- يسبب التهاب الجلد والعضلات طفحًا في الكتف

التهاب الجلد والعضلات هو مرض التهابي نادر يسبب طفحًا جلديًا على الكتفين وأعلى الصدر والظهر وحول مفاصل الأصابع وكذلك على الوجه والجفون ، وفقًا لجمعية التهاب العضلات، تشمل الأعراض الأخرى ضعف العضلات وضيق التنفس وصعوبة البلع، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا.