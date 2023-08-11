تعرف على أسباب اضطراب المناعة الذاتية

كتب – حسام الشقويرى

تحمي خلايا الدم الموجودة في الجهاز المناعي الجسم من المركبات الضارة، هذه العناصر الخطرة هي السموم والبكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية والأنسجة وحتى الدم الأجنبي، ويساعد الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد في محاربة هذه العناصر، والمعروفة أيضًا باسم المستضدات، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وعندما يصاب الشخص بمرض المناعة الذاتية، يفقد الجسم القدرة على التمييز بين الأنسجة السليمة والمستضدات التي قد تكون ضارة. نتيجة لذلك، يبدأ الجسم في مهاجمة الأنسجة السليمة رداً على ذلك. ومع ذلك، هناك نقص في الأدلة لاستنتاج السبب الدقيق لأمراض المناعة الذاتية. النظرية الأكثر ملاءمة هي أن المستضدات أو الأدوية تسبب تغيرات تربك جهاز المناعة. ومع ذلك ، كما ذكر أعلاه ، تلعب العوامل الوراثية دورًا حيويًا أيضًا.

الأنواع الشائعة لاضطرابات المناعة الذاتية

1- داء السكري من النوع الأول

يؤدي البنكرياس وظيفة أساسية من خلال خلايا بيتا التي تفرز الأنسولين لخفض الجلوكوز في مجرى الدم باستمرار، كلما ارتفع بشكل كبير، داء السكري من النوع الأول (T1D) هو مرض الزهايمر الخبيث وغير القابل للشفاء والمخصص للأعضاء، حيث يقوم الجهاز المناعي بإتلاف خلايا بيتا المنتجة للأنسولين.

2 - التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي جهازي مزمن يصيب المفاصل. تشمل عوامل الخطر العمر والجنس وعلم الوراثة والتعرض البيئي (تدخين السجائر وملوثات الهواء والتعرض المهني).

3 - التصلب اللويحي

إنه اضطراب مناعي بوساطة أو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم فيه جهاز المناعة لدينا الخلايا العصبية. ونتيجة لذلك ، فإنه يجهد غمد المايلين للجهاز العصبي المركزي ، وهو طبقة واقية حول الخلايا العصبية. يقلل الضرر الذي يلحق بغلاف الميالين من السرعة التي تنتقل بها الإشارات عبر الحبل الشوكي والدماغ. كما أنه يؤثر على ردود الفعل عبر باقي أجزاء الجسم. نتيجة لذلك، يمكن أن يسبب تدريجيًا ضررًا دائمًا أو تدهورًا في أداء الأعصاب البصرية.

4 - متلازمة القولون العصبي (IBD)

وهو اضطراب ينطوي على التهاب مزمن في كل أو جزء من الجهاز الهضمي. غالبًا ما يؤدي إلى الإسهال ونزيف المستقيم ومشاكل الأمعاء الضاغطة وآلام البطن والحمى. يمكن للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء أن يصابوا بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون. لا يُعد مرض التهاب الأمعاء عادة مميتًا ولكنه مرض شديد قد يتسبب في بعض الحالات في حدوث مضاعفات تهدد الحياة.