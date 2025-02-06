4 طرق تقلل مخاطر الإصابة بسرطان الكلى

كتبت مروة هريدى

سرطان الكلى هو مصدر قلق صحي متزايد في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة، يعد سرطان الكلى أحد أكثر أنواع السرطان تشخيصًا، فهو يمثل حوالي 4 إلى 5% من جميع أنواع السرطان، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، يعد سرطان الكلى أيضًا رقم 14 بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وهو يحدث عندما تتغير الخلايا في كليتيك وتنمو بشكل غير طبيعي، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسرطان الكلى، وفي حين أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بهذا المرض، إلا أن بعضها لا يزال تحت سيطرتك، ويرصد تقرير موقع "تايمز اوف انديا" 4 طرق يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.

فيما يلى.. 4 طرق يمكن أن تُقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الكلى:



الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 39% مقارنة بغير المدخنين، والأشخاص الذين يدخنون ثم يقلعون عن التدخين يقل لديهم خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، ولكنهم لا يزالون معرضين لخطر أعلى مقارنة بالآخرين، ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من هذا الخطر بشكل أكبر، فالإقلاع عن عادة التدخين هو أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى، كما أنه الأفضل لصحة الرئتين والجهاز التنفسي، حتى تدخين بضع سجائر يوميًا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكلى، والإقلاع عن التدخين يقلل من هذا الخطر، وكلما كان ذلك مبكرًا كان أفضل، وذلك وفقًا لما أشار إليه التحليل التلوي في عام 2019 ونُشر في مجلة Critical Reviews in Oncology/Hematology.

الحفاظ على وزن صحي للجسم

تشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم خطر أعلى للإصابة بسرطان الخلايا الكلوية (RCC)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكلى، وذلك لأن الوزن الزائد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في بعض الهرمونات التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الخلايا الكلوية، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أكثر من 42٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق يعانون من السمنة، وتشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن خطر الإصابة بسرطان الكلى مرتبط بزيادة مؤشر كتلة الجسم.

فيما تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن خطر الإصابة بسرطان الكلى مرتبط بزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وخلصت نتيجة الدراسة إلى أن "التحليل التلوي الشامل وتحليل الاستجابة للجرعة يشير إلى أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى لدى الرجال والنساء"، وترتبط السمنة أيضًا بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى، لذلك فإن الحفاظ على وزن صحى هو المفتاح للوقاية من الأمراض.

التحكم في ضغط الدم

يرتبط ارتفاع ضغط الدم المزمن بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى، ورغم أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب أعراضًا عادةً، إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت إلى إتلاف الشرايين، وخاصة في الكلى والعينين، ويعد التحكم في ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.

راقب نظامك الغذائي

يلعب ما تأكله دورًا حاسمًا في التأثير على خطر إصابتك بسرطان الكلى، فإن تناول نظام غذائي صحى ومتوازن مفيد لصحتك العامة، وبالمثل، فإن تناول المزيد من الفواكه والخضروات من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكلى، وفقًا لما أشارت إليه الدراسات والأبحاث.