فقدان الوزن يدعم صحة الجهاز التنفسي.. تمارين رياضية مهمة

كتبت: دانه الحديدى

تمثل السمنة خطرًا على الحالة الصحية بشكل عام، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض الجهاز التنفسى، لذلك يعتبر فقدان الوزن وممارسة الرياضة ضرورة ملحة للحفاظ على الرئتين وتقويتهما.

ويؤثر الوزن الزائد، وفقًا لموقع "Lung health foundation"، بشكل سلبى على "سعة الرئة"، والتي تشير إلى أقصى كمية من الهواء يمكن للرئتين استيعابها، وتعد مقياسًا ضروريًا لحالة الجهاز التنفسى، كذلك تتسبب السمنة في تفاقم الأمراض المرتبطة بالرئتين، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية.

كيف يؤثر الوزن الزائد على رئتيك؟

وبحسب مقالة نشرها موقع "Lose it"، تسبب زيادة الوزن في الشعور بضيق التنفس، وذلك لأنه الوزن الزائد يضيق المساحة التي تسمح للرئتين بالإمتلاء بشكل كامل بالهواء، كما تشير الأبحاث إلى الإرتباط الوثيق بين مشكلات الرئتين ومدى تراكم الدهون بمنطقة الخصر، أكثر من إرتباطها بكتلة الجسم بشكل عام، وعلى سبيل المثال يعانى الأشخاص الذين يحملون وزنا زائدا بشكل أكبر في نصفهم العلوى من ضيق التنفس، بشكل أكبر من الأشخاص الذين تتركز الدهون لديهم بمناطق الوركين والفخذين.

أمراض تنفسية تهدد أصحاب الوزن الزائد

الربو



تزيد نسبة الإصابة بـ"الربو" لدى أصحاب الوزن الزائد بنسبة 1.5% أكثر من الأشخاص أصحاب الوزن الصحى، وترتفع النسبة في حالات السمنة المفرطة إلى 1.9% ، وتتحسن الأعراض بشكل كبير في حالة فقدان الشخص لنسب تتراوح بين 5% إلى 10% من وزنه.

انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو حالة شائعة تسبب توقف التنفس وعودته مرة أخرى أثناء النوم، وتعد السمنة سببا شائعا لتلك الحالة، وذلك لأن تراكم الأنسجة الدهنية يضيف وزنا أكبر إلى الرقبة والصدر وتحديدا عند الإستلقاء على الظهر، مما يصعب من عملية التنفس.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مجموعة من الأمراض التي تسبب انسداد تدفق الهواء ومشاكل في التنفس، وهي تشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وعلى الرغم من أن الربط بين زيادة الوزن وهذا المرض ليس قويا مثل الأمراض السابقة، لكن إرتفاع مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة به.

تمارين رياضية تدعم صحة الرئتين

ممارسة الرياضة بإنتظام تساعد على تقوية عضلات الجهاز التنفسي، وتحديدا عضلات الحجاب الحاجز والعضلات بين الأضلاع، والتى تلعب دورًا محوريًا في عملية التنفس لمساعدتها للرئتين على التمدد والانقباض بكفاءة، كذلك المساعدة على زيادة تدفق الأكسجين بالجسم ووصوله للعضلات والأنسجة، وهو ما يعنى تحسين كفاءة الرئتين والحد من أمراض الجهاز التنفسى.

وفيما يلى أفضل الرياضات لتحسين صحة الجهاز التنفسى:

- الجري

- السباحة

- ركوب الدراجات

- التمارين الهوائية

- تمارين التنفس العميق

تمارين اليوجا تساهم في تقوية الرئتين

وينصح موقع "ND tv" بممارسة تمارين اليوجا " “Surya Namaskar ، أو ما يطلق عليها تمارين "تحية الشمس"، وهى عبارة عن 12 وضعية يوجا تعتمد على وضعيات الإنحناء للأمام والخلف لتقوية عضلات الجسم عن طريق التمدد، إلى جانب تقنيات للتنفس.



ووفقا للموقع، فإن ممارسة تلك التمارين 3 مرات يومية تقوى الجهاز التنفسى بشكل خاص، لأن نمط التنفس المنسق فيها يعمل على تحسين سعة الرئة وزيادة تدفق الأكسجين داخل الجسم، بجانب مساعدتها على فقدان الوزن وتهدئة الجهاز العصبى.