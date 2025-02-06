لمرضى السكر.. املأ نصف طبقك بـ السبانخ والكرنب واحصد هذه الفوائد

كتبت: دانه الحديدى

مرض السكر هو واحد من الأمراض المزمنة الذى يستلزم، بجانب العلاجات الدوائية، اتباع نظام غذائى صحى للسيطرة على السكر.

وتوجد عدد من الأطعمة التى تعد الأفضل لمرضى السكر، وبحسب موقع "American Diabetes Association" ، فإن تلك الأطعمة تتمتع بفوائد وصفها بـ"الخارقة" لمرضى السكر، والتى يجب إدراجها فى النظام الغذائى اليومى للمريض، لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

الأطعمة المفيدة لمرضى السكر

الخضراوات "غير النشوية"

تأتى على رأس تلك الأطعمة الخضروات "غير النشوية"، أو الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب، التى يجب أن تشكل نصف حجم الوجبة، ووذلك لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، بجانب أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويمكن إدخالها بالسلطات والوجبات المختلفة والشوربة.

الفاصوليا والبقوليات

تعتبر هذه الأطعمة من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية، لأنها مليئة بالألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والزنك. مثل الفاصوليا والحمص والبازلاء والعدس، ويجب أن تحتل ربع حجم الوجبة.

الأسماك الغنية بأوميجا 3

تساعد دهون أوميجا 3 في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات، والمتوافرة بكثرة فى أسماك الرنجة والسردين والماكريل والتونة ، وينصح بتناولها مرتين يوميا، مع الابتعاد عن الأسماك المقلية.

الموالح

لا تحتوى الموالح أو الفاكهة الحمضية، فقط على فيتامين سي، وإنما تحتوي أيضًا على الألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم، مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون، وينصح بتناول حبة فاكهة كاملة بدلا من شربها كعصير.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والمغنيسيوم والحديد والمنجنيز، كما أنها مصدر للألياف، مثل الشوفان الكامل والكينوا والشعير والقمح الكامل.

الحليب والزبادي

يحتوي الحليب والزبادى، بجانب الكالسيوم وفيتامين د، على الكربوهيدرات، ويفضل تناول الزبادى الذى يحتوى على نسبة أقل من الدهون والسكر المضاف.

أطعمة يجب على مريض السكر تجنبها

فى الوقت نفسه نصحت مقالة منشورة على موقع "Health line" بضرورة ابتعاد مريض السكر عن عدد من الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزى المرتفع ، واستبدالها بمصادر البروتين أو الدهون الصحية.

أطعمة يجب تجنبها

الخبز الأبيض

الأرز الأبيض

المكرونة

البطاطس

الشوكولاتة

البسكويت

الكيك

رقائق البطاطس

الصودا

وأوضحت المقالة أن استبدال تلك الأطعمة الغنية بالسكر، بمصادر البروتين، يحافظ على نسبة السكر في الدم، والشعور بالشبع لفترة أطول.