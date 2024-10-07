هل الأطعمة الحمضية مفيدة لصحتك؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الأطعمة الحمضية مثل الفواكه الحمضية والأطعمة المخمرة، وهذا النوع من الأطعمة مفيد للصحة، إذ تساعد على تحسين الهضم والتحكم في الوزن، وفقا لموقع healthshots.

فالأطعمة الحامضة مثل الفواكه الحمضية والأطعمة المخمرة تحظى بشعبية كبيرة بسبب مذاقها المميز. فهي تتمتع بنكهة لاذعة بسبب وجود الأحماض العضوية مثل حمض الستريك أو الخليك أو اللاكتيك، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد مثل الهضم الأفضل وإدارة الوزن وصحة الفم الجيدة.

ما أمثلة الأطعمة الحامضة؟

يمكن تصنيف الأطعمة الحامضة إلى عدة أنواع:

-الحمضيات: الليمون، والبرتقال، والجريب فروت.

-الفواكه الحامضة الأخرى: التمر الهندي، والتفاح الأخضر، والكرز.

=منتجات الألبان المخمرة: الزبادي والقشدة الحامضة.

-الخضروات المخمرة: مخلل الملفوف والكيمتشي.

-العصائر: عصائر الفاكهة الحامضة، مثل عصير الليمون أو البرتقال.

ما فوائد تناول الأطعمة الحامضة؟

يمكن للأطعمة الحامضة أن تضيف عمقًا ونكهة إلى الوجبات، فضلاً عن توفير فوائد صحية مختلفة:

- تحسين الهضم

ووفقًا لبحث نُشر في مجلة Plos One في عام 2012، قد تعمل البروبيوتيك التي يتم إنتاجها أثناء تخمير الأطعمة مثل الزبادي على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. "يمكن للأطعمة الحامضة أيضًا تحفيز اللعاب والعصارة الهضمية، مما يساعد في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما قد يساعد في منع مشاكل مثل الانتفاخ وعسر الهضم".

- غني بفيتامين سي

تحتوي العديد من الأطعمة الحامضة، مثل الحمضيات، على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي قد يدعم جهاز المناعة، ويعزز صحة الجلد، ويعزز امتصاص الحديد. تحتوي مائة جرام من الليمون على 53 ملجم من فيتامين سي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. وبالمثل، تحتوي مائة جرام من البرتقال على 53.2 ملجم من فيتامين سي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

- قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

إنها غالبًا ما تكون غنية بمضادات الأكسدة، لذلك قد تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خلال دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة التغذية، وجد الباحثون ارتباطًا بين استهلاك الزبادي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- إدارة الوزن

يمكن أن تساعد الأطعمة الحامضة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز الشعور بالشبع، مما يجعلها مفيدة لإدارة الوزن. قد يساعد تناول الزبادي بانتظام في إنقاص الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، وفقًا لبحث نُشر في Critical Reviews In Food Science and Nutrition في عام 2017.

- تحسين صحة الفم

يقول الخبير إن "حموضة الأطعمة الحامضة يمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا الضارة في الفم، وخفض خطر الإصابة بمشاكل صحة الفم"، ولكن تناولها باعتدال، لأنها قد تؤثر على مينا الأسنان.

- التحكم في نسبة السكر في الدم

قد تساعد الأطعمة الحامضة في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. تحتوي الأطعمة الحامضة مثل الكرز الحامض على مادة الأنثوسيانين الكيميائية، والتي قد تحمي من مرض السكري من النوع 2، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders في عام 2015.

- الترطيب

تحتوي العديد من الأطعمة الحامضة، مثل الفواكه الحمضية، على نسبة عالية من الماء، ولذا، يمكن لهذه الفواكه أن تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما تحافظ على توازن السوائل بشكل عام في الجسم".

هل يجوز تناول الأطعمة الحامضة يوميا؟

نعم، من الآمن عمومًا تناول الأطعمة الحامضة يوميًا لأنها تقدم فوائد صحية متنوعة، لكن الاعتدال هو المفتاح، وفيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها:

-قم بإدراج مجموعة متنوعة من الأطعمة الحامضة في نظامك الغذائي مع تضمين مجموعات غذائية أخرى أيضًا.

-انتبه إلى كيفية رد فعل جسمك، لذلك إذا كنت تعاني من عدم الراحة، مثل ارتجاع الحمض أو مشاكل في الجهاز الهضمي، ففكر في تقليل تناوله.

-تناول كميات معتدلة، مثل قطعة من الفاكهة أو حصة صغيرة من الأطعمة المخمرة.

ما الآثار الجانبية للأطعمة الحامضة؟

رغم أن الأطعمة الحامضة تقدم العديد من الفوائد الصحية، إلا أنها قد تسبب آثارًا جانبية إذا تم تناولها بكميات زائدة أو من قبل أفراد معينين. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول الأطعمة الحامضة:

-يمكن للحموضة الموجودة في الأطعمة الحامضة أن تؤدي إلى إثارة أعراض الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة أو تفاقمها، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالات.

-قد يؤدي تناول الأطعمة الحمضية بشكل متكرر إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان والحساسية. من الأفضل شطف فمك بالماء بعد تناول الأطعمة الحامضة.

-قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ والغازات أو الإسهال بعد تناول كميات كبيرة من الأطعمة الحامضة أو المخمرة.

-يمكن لبعض الأطعمة الحامضة، مثل الجريب فروت، أن تتفاعل مع الأدوية عن طريق التأثير على عملية التمثيل الغذائي لها في الكبد.

-قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الحامضة إلى زيادة العبء على الكلى، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، بسبب زيادة الحمل الحمضي.

