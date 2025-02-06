اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 فبراير 2025 04:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب الخميس 6-2-2025 في السعودية.. عيار21 بـ302.75 ريال

الخميس، 06 فبراير 2025 04:00 ص
سعر الذهب الخميس 6-2-2025 في السعودية.. عيار21 بـ302.75 ريال ذهب
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسعار الذهب في السعودية، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 21 مبلغ 302.75 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية
 

عيار 24 سجل  346.00 ريال

عيار 22 سجل  317.00 ريال

عيار 21 سجل  302.75 ريال

عيار 18 سجل  259.50 ريال

عيار  14 سجل  201.75 ريال

عيار 12 سجل  173.00 ريال

الاونصة سجلت  10760.00 ريال

الجنيه الذهب سجل  2421.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2869.36 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.







مشاركة

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

ذهب

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب

عيار 21

سعر عيار 21

الذهب في السعودية

الذهب اليوم في السعودية

الذهب

الذهب الآن






الرجوع الى أعلى الصفحة