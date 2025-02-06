اطلب المساعدة فورا إذا شعرت بهذه الأعراض.. كل ما تريد معرفته عن غيبوبة السكر

كتبت إيناس البنا

تسببت غيبوبة سكر في فقدان سائق ببورسعيد السيطرة على سيارته وأدى إلى انحراف السيارة بشكل مفاجئ واصطدامها بشكل مفاجئ في أحد مطاعم الوجبات السريعة مما أدى إلى وفاته، ونتعرف فيما يلى على غيبوبة السكر التي قد تهدد الحياة وطرف الوقاية منها.

ما هي غيبوبة السكر؟

وفقا للموقع الطبي " verywellhealth"، فإن الغيبوبة السكرية هي حالة طبية طارئة يمكن أن تحدث إما مع ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه، ويمكن أن تتطور على مدار أيام أو حتى أسابيع إذا لم يتم اكتشاف مستوى السكر غير الطبيعي في الدم، والشخص الذي يعاني من غيبوبة سكرية يكون فاقدًا للوعي ولا يستطيع الحركة ولا الاستجابة للبيئة المحيطة به.

أسباب الغيبوبة السكرية

يمكن أن تحدث الغيبوبة السكرية بسبب ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

ارتفاع سكر الدم

يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم (فرط سكر الدم) عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الأنسولين ويكون هناك الكثير من السكر في الدم، وتشمل أنواع ارتفاع سكر الدم المختلفة ما يلي:

الحماض الكيتوني السكري:

يُعرف باسم حالة الطوارئ المرتبطة بفرط سكر الدم، ويحدث عندما يكسر الجسم الدهون بمعدل أسرع مما يستطيع الجسم التعامل معه، وهى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول وأقل شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني .

متلازمة فرط سكر الدم السكري (HHS) :

تُعرف بارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير دون وجود الكيتونات، وهي أيضًا تُعتبر من المضاعفات الأكثر شيوعًا لدى المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2، ومتلازمة فرط سكر الدم السكري هي حالة تنطوي على جفاف شديد وارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض اليقظة.

أهمية فحص نسبة السكر في الدم

باعتبارك شخصًا مصابًا بمرض السكر، فمن المهم دائمًا فحص نسبة السكر في الدم وفهم وإدارة أرقامك وحالتك.

انخفاض سكر الدم

يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الجلوكوز، إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكر، فقد يكون انخفاض سكر الدم، في بعض الأحيان، أحد الآثار الجانبية لأدوية السكر.

علامات الغيبوبة السكرية

من المفيد معرفة علامات وأعراض كل من غيبوبة ارتفاع السكر في الدم وغيبوبة انخفاض السكر في الدم، حيث أنهما يختلفان.

غيبوبة ارتفاع سكر الدم

قبل الدخول في غيبوبة ارتفاع السكر في الدم، قد تعاني من الأعراض التالية لارتفاع السكر في الدم:

عدم وضوح الرؤية.

صداع.

التعب أو الضعف.

كثرة التبول.

زيادة الجوع أو العطش.

عندما تحدث غيبوبة ارتفاع سكر الدم، فمن المعروف أنها تبدأ ببطء مع النعاس الذي يزداد عمقًا بمرور الوقت، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الجفاف.

نبض ضعيف.

الحالة الكيتونية.

عندما تحدث غيبوبة ارتفاع السكر في الدم، يتلقى الشخص عادة علاجًا يشمل الأنسولين؛ ومكملات من الإلكتروليتات مثل الفوسفات والصوديوم والبوتاسيوم؛ والسوائل الوريدية.

غيبوبة نقص السكر في الدم

يمكن أن تسبق غيبوبة نقص السكر في الدم أعراض نقص السكر في الدم مثل:

الدوخة.

اهتزاز.

صعوبة في التحدث.

تنفس سريع.

الجوع.

الغثيان.

الشعور بالقلق أو الضعف.

إذا دخل الشخص في غيبوبة نقص السكر في الدم، فإنه يشعر بأعراض مشابهة للإغماء، بما في ذلك:

نبض قوي نابض يشعر به أحد الشرايين في الجسم

تعرق الجلد.

القلق.

التهيج.

تحدث هذه الأعراض قبل فقدان الوعي، وإذا لم يتم علاجها بسرعة، فمن الممكن حدوث تلف في الدماغ.

عندما يصاب المريض بغيبوبة سكرية بسبب نقص سكر الدم، فمن المعتاد أن يتم إعطاؤه الجلوكاجون.

عوامل الخطر للإصابة بغيبوبة السكر

إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكر، فإنه يكون معرضًا لخطر الإصابة بغيبوبة السكري، ويُعد نوع مرض السكر مؤشرًا على نوع الغيبوبة التي من المرجح أن يتعرض لها الشخص.

إذا كان الشخص مصابًا بداء السكر من النوع الأول، فإنه يحتاج إلى الأنسولين ويميل إلى أن يكون لديه نطاق أوسع في مستويات الجلوكوز في الدم، لذلك إذا تعرض لغيبوبة سكرية، فعادةً ما يكون ذلك بسبب نقص السكر في الدم أو الحماض الكيتوني.

إذا كان الشخص مصابًا بداء السكر من النوع 2 ويعاني من غيبوبة السكر، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب متلازمة فرط الأسمولية السكري أو مستويات عالية للغاية من سكر الدم.

علاج غيبوبة السكر

تشمل العلاجات للأشخاص المصابين بداء السكر الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

الترطيب المكثف، بما في ذلك السوائل الوريدية لاستعادة الماء إلى الأنسجة.

الحصول على جرعة الأنسولين.

إذا كان هناك أي نوع من العدوى أو سبب أساسي آخر، فسيتم إجراء العلاج لذلك أيضًا.

إذا كان الفرد يعاني من نقص سكر الدم، فإن العلاج يشمل:

تناول جلوكوز أو جلوكوز وريدي لرفع مستويات الجلوكوز في الدم.

الحصول على حقنة الجلوكاجون التي تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة.

يتم إجراء هذه العلاجات عادةً بواسطة المسعفين أو في المستشفى، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بانخفاض سكر الدم الشديد، فتحدث إلى الطبيب الخاص بك حول تعليم ممن حولك كيفية إعطاء الجلوكاجون في حالة الطوارئ.

إذا كنت مع شخص على وشك الدخول في غيبوبة سكرية، يجب الاتصال بالطوارئ فورا، وتأكد من أنه في وضع مريح، وتحقق من نسبة السكر في الدم.

الوقاية من غيبوبة السكر

إذا كنت تعاني من مرض السكر، فمن الممكن اتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر الإصابة بالغيبوبة السكرية، بما في ذلك:

تثقيف الأصدقاء والعائلة حتى يعرفوا ما يجب فعله في حالة حدوث غيبوبة السكري.

تناول نظام غذائي مناسب لحالتك.

يجب أن تدرك أنك قد تكون معرضًا لخطر أكبر إذا كنت تصوم أو تؤجل وجباتك أو تمارس تمارين رياضية مكثفة، افحص مستويات الجلوكوز لديك كثيرًا إذا حدثت هذه المواقف.

اتباع تعليمات الطبيب الخاص بك فيما يتعلق بجرعات الأنسولين والأدوية الموصوفة.

فحص مستويات السكر في الدم والكيتونات في الأوقات الموصى بها من قبل الطبيب الخاص بك استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر أو العلاج بالمضخة بمساعدة جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر.

تجنب العادات والأطعمة التي تؤثر سلباً على حالتك.

ارتداء سوار أو قلادة تعريف طبية حتى يعرف من حولك أنك تعاني من مرض السكر.

الكشف المبكر عن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمنع تطورها إلى غيبوبة سكرية.