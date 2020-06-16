اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:37 ص
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اسباب غيبوبة السكر منها تجاهل جرعة الأنسولين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 ص
اسباب غيبوبة السكر منها تجاهل جرعة الأنسولين غيبوبة السكري
كتبت فاطمة خليل

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غيبوبة السكر هي حالة طارئة تهدد الحياة ويمكن أن تؤثر عليك إذا كنت مصابًا بمرض السكري، وفي غيبوبة السكري تفقد الوعي وتصبح غير قادر على الاستجابة لبيئتك ويحتاج المريض إلى عناية طبية فورية إذا دخل في غيبوبة السكر، في هذا التقرير نتعرف على اسباب غيبوبة السكر، وفقا لموقع كلايفند كلينيك.

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اسباب غيبوبة السكر
 

اسباب غيبوبة السكر تحدث بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم تشمل اسباب غيبوبة السكر:

أولاً متلازمة فرط الوزن السكري

-مستوى السكر في الدم إلى 600 مجم / ديسيلتر.

-لا توجد كيتونات (منتجات ثانوية لتحلل الأحماض الدهنية) في البول.

- سماكة الدم أكثر من المعتاد.

-تحدث لدى مرضى السكري من النوع 2.

ثانياً مرض الحماض الكيتوني السكري.

-يمكن أن يحدث مع سكر دم منخفض يصل إلى 250 مجم / ديسيلتر أو أقل في بعض الحالات.

-يستخدم الجسم الأحماض الدهنية بدلاً من الجلوكوز كوقود.

-تتطور الكيتونات في البول ومجرى الدم.

-أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري من النوع الأول.

Diabetic-Coma

اسباب غيبوبة السكر وعوامل الخطر

 

اسباب غيبوبة السكر عديدة وفي حين أن أي شخص مصاب بداء السكري معرض لخطر الإصابة بغيبوبة السكري، فإن الأسباب تعتمد على نوع مرض السكري:

-لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 فرصة أكبر في الدخول في غيبوبة السكري نتيجة للحماض الكيتوني السكري أو نقص السكر في الدم وذلك لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول يستخدمون الأنسولين دائمًا ولديهم نطاق أوسع في مستويات الجلوكوز في الدم من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

-لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 فرصة أكبر في الدخول في غيبوبة السكري من متلازمة فرط الحمض السكري من الإصابة بحماض الكيتون السكري أو نقص السكر في الدم.

تشمل المخاطر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة السكري في أي شخص يعاني من مرض السكري ما يلي:

-الجراحة.

-الصدمة.

-المرض.

-مشاكل توصيل الأنسولين.

-سوء إدارة مرض السكري.

-شرب الكحول.

-تجاهل جرعات الأنسولين.

اعراض غيبوبة السكر
 

غيبوبة السكر تسبب الأعراض التالية كلما ظهرت عليك هذه الأعراض، افحص سكر الدم إذا كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا ، عالجها وفقًا لتعليمات الطبيب،

أعراض ارتفاع السكر في الدم هي:

-التعب

-وجع بطن

-ضيق في التنفس

-زيادة التبول

-نبض ضعيف

-النعاس

-المشي بدون ثبات

-زيادة العطش

-سرعة دقات القلب

-فم جاف

-رائحة الفاكهة في أنفاسك

-جوع

أعراض نقص السكر في الدم (انخفاض جلوكوز الدم) هي:

-ضعف

-التعرق

-التعب

-القلق

-تنفس سريع

-اهتزاز

-العصبية

غثيان

-الالتباس

-مشاكل في التواصل

-دوار خفيف

-جوع

-دوخة

 


اسباب غيبوبة السكر

غيبوبة السكر

اعراض غيبوبة السكر

اسباب غيبوبة السكري

غيبوبة السكري

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