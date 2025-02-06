اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة لزيادة الأجور مع العام المالى الجديد

الخميس، 06 فبراير 2025 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة لزيادة الأجور مع العام المالى الجديد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس الوزراء: الطالب قد يختار بين البكالوريا والثانوية العامة لفترة محدودة

 

وزير الصحة يحضر حفل ختام منتدى اللقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا

وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية

وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدى لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية

وزارة النقل تطرح حق الاستغلال الإعلانى لمحطات الأتوبيس الترددى.. تفاصيل

وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمى للقاحات GAVI توسيع آفاق التعاون

وزارة التعليم توجه بتوعية الطلاب بظاهرة التحرش لحمايتهم من أى اعتداء

وزير الصحة: قادرون على إنتاج 60% من اللقاحات فى أفريقيا بحلول 2040

مساعد وزير الصحة: قهرنا شلل الأطفال وفيروس B بالتطعيمات ووفرنا 70 مليون وحدة







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