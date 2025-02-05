رئيس الوزراء: حزمة لزيادة الأجور مع العام المالى الجديد

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تقدر جهد ودور منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالى القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.



وأكد أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان أولوية قصوى، والحكومة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

رئيس الوزراء يعلن عن كشف بترولى جديد فى كينج مريوط من شركة "بريتش بتروليم"