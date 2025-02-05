اليوم السابع
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وزير الصحة يحضر حفل ختام منتدى اللقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا

الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:00 م
وزير الصحة يحضر حفل ختام منتدى اللقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا حفل ختام منتدى اللقاحات فى أفريقيا
كتبت أمل علام

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بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالمنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية فى أفريقيا، وبحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وجين كاسيا المدير التنفيذى لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأفريقي، والدكتورة سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي لتحالف جافى العالمى للقاحات والتحصين، وتم إلقاء عدد من التوصيات خلال إلقاء البيان الختامى للمنتدى الذى عقد على مدى يومين بالقاهرة.

وشمل البيان الختامى فى المنتدى الذى حضره 12 من الدول الأعضاء، ويشمل هذا الهيئات التنظيمية الوطنية من غانا وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية، ومن مصر هيئة الشراء الموحد، ومؤسسة جافى، ومبادرة المصنعين والمؤسسات التمويلية وجميع الشركات الممثلين فى تصنيع اللقاحات فى أفريقيا والدفع فى تصنيع اللقاحات.

 







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اللقاحات

ختام المنتدى الثانى للقاحات والمستحضرات الطبية

توطين اللقاحات فى افريقيا

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