وزارة النقل تطرح حق الاستغلال الإعلانى لمحطات الأتوبيس الترددى.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

طرحت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة ام أو تى للاستثمار والتنمية التابعة للوزارة، حق الاستغلال الإعلانى لاقامة 2 شاشة إعلانية أعلى كل محطة من محطات الأتوبيس الترددى (BRT) بالطريق الدائرى - بالقاهرة الكبرى بعدد 14 محطة كوحدة واحدة بنظام التفاوض المباشر

وأوضحت الوزارة أنه يتم استقبال العروض، بدءًا من اليوم الأربعاء، ويتم عقد جلسة المفاوضة، يوم الأحد الموافق 2025 /2/16 فى تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الشركة

ويتم سداد تأمين التفاوض 150 ألف جنيه، كما يتم سداد رسوم دخول التفاوض ألف جنيه، وللتواصل والاستفسار المقر الرئيسى للشركة 13 أ شارع المعهد الاشتراكى - روكسى - مصر الجديدة، هاتف رقم : ٠٢/٢٤٥٥٣٢٥٣/٤٣ - محمول: ٠١١٥٥٥٥٠٩٠، والخط الساخن ١٦٤۹۸.