وزير العمل: مستمرون فى توفير وظائف بالخارج وتأهيل الشباب للسوق الداخلي والخارجي

كتبت آية دعبس

تفقد وزير العمل محمد جبران اليوم الاربعاء، اختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وفد إماراتي، وذلك على فرص العمل التي وفرتها الوزارة ومكتب التمثيل العمالي على 50 وظيفة لمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الفرص التي كانت الوزارة قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام قليلة.

وقال الوزير جبران فى بيان، إن هذه الاختبارات تؤكد على مصداقية الوظائف التي تعلن عنها في الداخل والخارج، وأوضح أن هذه الفرص الجديدة تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم،مؤكدا على توجيهاته إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج ،خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،وأكد الوزير للشباب على أنهم سفراء بلادهم في الخارج، وأن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات بدأت اليوم، حيث تلقت الإدارة العديد من الطلبات من الشباب الراغب للعمل في هذه الوظائف الجديدة والخاصة بمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني، بأحد الأندية الرياضية الكبرى، والتي تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات،وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي،ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد.