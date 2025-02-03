اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة للأعمال الهندسية بمرتبات تصل لـ 20 ألف جنيه

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:12 م
وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة للأعمال الهندسية بمرتبات تصل لـ 20 ألف جنيه وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بإحدى الشركات العاملة فى الأعمال الهندسية، بمحافظة الإسكندرية، براتب يصل إلى 20 ألف جنيه شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن الوظائف المتاحة، ومرتباتها، هى:

1-    (1) مهندس مبيعات:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 13 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، ويشترط وجود خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

2-    (1) فنى ميكانيكى:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، ويشترط وجود خبرة من 8 إلى 10 سنوات.

3-    (1) مصمم مواقع وتطوير:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ويشترط وجود خبرة من عام إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه يشترط أن يحصل المتقدمين لشغل تلك الوظائف، على:

-        مؤهل عالى.

-        السن لا يزيد عن 35 سنة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، حتى نهاية شهر فبراير 2025 الجارى، عن طريق التوجه إلى مقر وزارة العمل بـ3 شارع يوسف عباس/ مدينة نصر/ القاهرة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة العمل على www.manpower.gov.eg.

 

 







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