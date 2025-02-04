وزارة العمل تعلن عن توافر 100 فرصة عمل كمندوب مبيعات بمرتب 8800 جنيه

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الجيزة، براتب يصل إلى 8800 جنيه، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن الوظائف المتاحة، ومواقع العمل، هى:

عدد 100 مندوب مبيعات تجزئة، فى مناطق:

1- القاهرة، المنصورة، المحلة الكبرى، طنطا، القليوبية، الشرقية، ويشترك للتقدم فى تلك المناطق أن يقدم العامل: شهادة الخدمة العسكرية، التفرغ التام، حسن المظهر.

2- داخل القاهرة: مدينة نصر، شبرا، الخصوص، السلام، الشرابية، غمرة، عين شمس، مصر القديمة، التجمع، الرحاب، الشروق، علما بأنه يشترط للعمل بتلك الوظائف وجود سيارة أو موتوسيكل.

وأشارت إلى أنه يشترط الآتى:

1- الحصول على مؤهل متوسط، فيما فوق.

2- لا يشترط الخبرة.

3- الراتب 8800 جنيه شهريا.

4- السن من 21 إلى 35 عام.

ولفتت إلى أن الشركة تمنح عددا من المزايا للمتقدمين لتلك الوظائف، هى:

- تأمين صحى واجتماعى.

- بدل مواصلات.

- عمولة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، حتى نهاية شهر فبراير 2025 الجارى، عن طريق التوجه إلى مقر وزارة العمل بـ3 شارع يوسف عباس/ مدينة نصر/ القاهرة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة العمل اضغط هنا